El técnico de Independiente Santa Fe habló sobre el aspecto mental de los jugadores para encarar la final que se jugará mañana a las 6:00 p.m. en el estadio El Campín.

Se define el campeón de la Liga BetPlay 2020. Se define en un partido que promete emociones desde el primer minuto. Parece una obviedad, pero cuando uno de los dos equipos está obligado a golear, se espera que salga con esa intención desde el primer instante. Y Santa Fe tendrá que tener la sabiduría necesaria para no desesperarse e ir encontrando los tantos que descuente el 3-0 en contra que le propinó América en el juego de ida en Cali.

El historial entre cardenales y escarlatas tiene sus matices. Si hablamos de lo inmediato, Santa Fe tiene la ventaja por el 2-0 que obtuvo ante América al principio del campeonato y por haber sido el mejor equipo del torneo con un 55 % de rendimiento. Sin embargo, en el total de partidos jugados, los rojos de Cali llevan la ventaja: en 232 compromisos (contando el partido de ida en la final), se impusieron en 84 ocasiones, mientras que Santa Fe lo hizo en 69 y empataron en 79 ocasiones.

Inclusive América ha tenido un buen desempeño como visitante en las fases finales. Su llegada a esta instancia se dio por los resultados que sacó de visitante, y sobre esto se refirió Juan Cruz Real, director técnico de América, en la rueda de prensa previa a la final que se jugará mañana a las 6:00 p.m. en el estadio El Campín: “Más que haber rendido de visitante lo que me da tranquilidad es el compromiso de los jugadores. Es un esfuerzo muy grande en una fecha tan especial como lo es la navidad. Todo lo que estamos haciendo tiene que ver con estar enfocados para competir al máximo nivel en el partido de mañana”.

No obstante, los escarlatas son conscientes que no será un partido sencillo por la presión y por el rendimiento de Santa Fe en El Campín. El equipo dirigido por Harold Rivera anota una vez cada 43,2 minutos cuando juegan en Bogotá. Han anotado 25 goles en casa y nunca se fueron sin marcar. De hecho, sobre esto habló el entrenador de los cardenales y afirmó que: “Tenemos que ser muy precisos en lo que queremos hacer. Ha sido una de las defensas a la que menos goles le han marcado. No hay nada difícil o imposible. Todos nosotros estamos convencidos de que vamos a hacer un esfuerzo grande para conseguir la victoria. (...) Queremos ser intensos. Es algo que nos caracteriza como locales. Al frente vamos a tener un rival que no va a cambiar en su estructura. Y si llegara a ser así pues nosotros tendremos que estar preparados, pero nosotros debemos jugar a lo que sabemos, a una circulación rápida y a ser efectivos con las opciones que tengamos. Tenemos 90 minutos. No hay nada imposible y queremos hacer historia”.

Santa Fe no tiene un historial favorable ante los equipos grandes en las finales en Bogotá. Aunque ha jugado cinco en los últimos años, las dos que perdió fueron ante Nacional y Millonarios. Ahora espera romper esa mala racha ante América y obtener su décima estrella.

Leandro Castellanos, capitán del cuadro cardenal, señaló que “El equipo tiene una mezcla de madurez y juventud. Todos entendemos lo que pasó en Cali y nos enfocamos en lo que viene en los últimos 90 minutos. Sabemos que tenemos que ser eficientes y eficaces. Hemos trabajado todo y no hemos escatimado en ningún detalle. Mantener viva la ilusión y luchar cada pelota es más importante que cualquier palabra que digamos ahora”.

De igual manera, el guardameta, cinco veces campeón con Santa Fe, aclaró que: “En la parte anímica el grupo entendió que se jugó mal en la ida. El grupo está anímicamente bien. Y es algo que se ha trabajado a lo largo del año. Nosotros vamos a plasmar otra cosa mañana y a demostrar nuestra identidad de juego”.

Por su parte, Adrián Ramos, capitán del América de Cali, manifestó que Adrián Ramos: Siempre va a estar la ilusión de pelear títulos con el América. Esperamos cerrar de la mejor manera. Tengo el deseo de poder ganar y terminar el año con el campeonato. Nosotros tenemos que estar preparados para cada circunstancia. Trabajamos para ello. Tenemos que seguir con la mentalidad que nos trajo a la final, que no es otra diferente a la de salir a ganar cada partido. Santa Fe es un equipo muy complicado. Lo demostró en todo el año. Venimos con la mentalidad de ganar el partido y dar lo mejor de nosotros.

Finalmente, Juan Cruz Real hizo énfasis en que: “Nosotros tenemos que apuntar a tener humildad y afrontar el partido como una final. Veremos cómo se da. El rival tiene una necesidad y nosotros tenemos que ver desde esa necesidad cómo hacemos para neutralizar eso y sacar ventaja de esa situación. Aún no quiero utilizar la palabra “campeón”. Sí me imaginaba llegar a una final. Cuando uno empieza se plantea el máximo objetivo. Es verdad que hemos encontrado una plantilla que se ha acoplado a nuestro trabajo en un tiempo muy corto. Hemos llegado a jugar el último partido del semestre y eso es importante. Estábamos ilusionados y gracias a Dios lo conseguimos”