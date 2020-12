Ernesto Lucena, ministro del Deporte, y Luis Ernesto Gómez, secretario distrital de Gobierno, se pronunciaron al respecto de la posibilidad de hinchas en el estadio bogotano para el partido entre Santa Fe y América.

Luego de que se descartara la presencia de pública en el estadio Pascual Guerrero de Cali para el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2020, entre América y Santa Fe, este martes las autoridades distritales y de Gobierno dijeron que tampoco habrá hinchas en el juego de vuelta, en Bogotá.

“Desafortunadamente el monitoreo del día a día no nos permite el aforo de público a las finales, le dijimos a la Dimayor, de todas formas, que presentara la solicitud como lo hacen diferentes sectores del país”, manifestó Ernesto Lucena, ministro del Deporte.

“Lo que se está viendo en Cali y en Bogotá no nos permite, no solo el ingreso de personas al estadio, sino que también hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en los alrededores, el Gobierno en este momento no ve viable esa posibilidad”, agregó Lucena, cuya declaración fue similar a la de Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá.

“Este no es el momento ni de tener estadio con tribunas llenas como lo han solicitado; no va a haber cambio frente a la restricción de público en El Campin, y no es momento de festejos que pongan en riesgo a la comunidad, ni pólvora”, dijo Gómez.

“Hay voluntad de las barras de evitar lo ocurrido el sábado (en el partido entre Santa Fe y La Equidad) con uso de pólvora y aglomeraciones. Estamos evaluando la posibilidad de tener un dispositivo semejante al que hay cuando hay partido con público, es decir con cerramiento alrededor del estadio, y protocolos de ingreso y salida de los equipos, y la coordinación con líderes de las barras en las localidades donde se generan e aglomeraciones”, concluyó el secretario distrital.

El compromiso de ida de la final del fútbol colombiano se disputará el domingo 20 de diciembre en Cali, mientras que el de vuelta será el 27 de este mes en el estadio Nemesio Camacho El Campín.