Flabio Torres, nuevo técnico de Bucaramanga

Redacción deportes

Atlético Bucaramanga se tomó su tiempo para contratar el reemplazo de Carlos Mario Hoyos. Los dirigentes fueron muy analíticos sobre la persona que debería llegar a conducir al equipo santandereano. Hace una semana, en un comunicado, habían resaltado que Flavio Robatto iba a ser el encargado de tomar las riendas del equipo, pero días después por el mismo medio confirmaron que las negociaciones se habían cancelado y que no habían llegado a un acuerdo.

Este jueves por fin encontraron el reemplazo de Hoyos. Se trata de un viejo conocido de la afición: Flabio Torres. Nuevamente en un comunicado indicaron la contratación del estratega. En esta oportunidad con una foto, para que fuera creíble. “La junta directiva se permite informar la vinculación del profesor Flabio Torres y Roberto Zarruk a la institución para seguir trabajando por el proyecto Atlético Bucaramanga”.

Torres trabajará de la mano con el cuerpo técnico encargado del equipo profesional, para afrontar los compromisos venideros de la Liga y la Copa Águila. Cabe recordar, que el estratega no podrá estar en el banquillo del equipo leopardo debido a que este semestre dirigió al Deportivo Pasto. No duró mucho, pero según el reglamento de la Dimayor un técnico no puede dirigir a dos equipos en el mismo campeonato, por lo que en los próximos encuentros tendrá que manejar a la escuadra desde la gradería.

Es la segunda oportunidad en la que Flabio Torres dirigirá al Bucaramanga. Lo hizo en 2016, año en el que en el primer semestre finalizó en la posición 13 y en el segundo lo metió a los cuartos de final de la liga y lo llevó hasta semifinales, donde perdió con el Deportes Tolima. Posteriormente, fue destituido del equipo antes del inicio de la temporada 2017.