26 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Fortaleza, la cantera que es tendencia en el fútbol colombiano
Más allá de los memes virales y el humor, los “Amix” cuentan con una de las canteras más sólidas de Colombia. Además de entrar en la agenda por su forma disruptiva de comunicar, su proyecto de formación integral ha forjado talento que no solo es vendido a los equipos más fuertes del país sino a la élite mundial.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación