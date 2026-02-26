Home

Deportes
Fútbol Colombiano
26 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.

Fortaleza, la cantera que es tendencia en el fútbol colombiano

Más allá de los memes virales y el humor, los “Amix” cuentan con una de las canteras más sólidas de Colombia. Además de entrar en la agenda por su forma disruptiva de comunicar, su proyecto de formación integral ha forjado talento que no solo es vendido a los equipos más fuertes del país sino a la élite mundial.

Daniel Bello

Daniel Bello

Unidad de Video

