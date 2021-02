“Perder es ganar un poco”, la más recordada del chocano que le dio la primera Copa Libertadores y Copa América a Colombia.

“Perder es ganar un poco”, el discurso más renombrado de Francisco Maturana durante la década de los 90, quien este lunes cumple 72 años. Le podrán decir oxidado, pero nadie negará que es uno de los mejores técnicos colombianos de la historia. Un chocoano que partió en dos la historia del fútbol colombiano a lo largo de los más de 30 años dirigiendo.

(Francisco Maturana: “A la selección Colombia procuro no verla”)

Maturana fue el técnico del primer equipo colombiano que ganó la Copa Libertadores, Atlético Nacional, en 1989. Además, comandó una de las mejores selecciones Colombia de la historia: el recordado equipo de la década del 90. También ganó el rentado doméstico con el América de Cali, en 1992.

El entrenador chocoano igualmente trabajó en los clubes españoles Real Valladolid y Atlético de Madrid, y en los argentinos Gimnasia de La Plata y Colón de Santa Fe. Así como en las selecciones de Perú, Costa Rica y Trinidad y Tobago. Cuando debutó en las canchas como futbolista profesional lo hizo con la camiseta de su amado Atlético Nacional. Después jugó en Bucaramanga y Deportes Tolima.

(Las escuelas que han marcado la historia del fútbol colombiano)

- “La vida sigue. Mañana sale el sol y cantan los pajaritos”, dijo en 1993 cuando Universidad Católica empató tras ir perdiendo 2-0 ante su América en las semifinales de la Copa Libertadores y los eliminó del certamen continental.

- “No cumplir una meta, es de por sí una meta”, señaló en 1994 tras una mala racha en Atlético Nacional. Otra de sus frases realistas, crudas y que para muchos justifica la mediocridad.

- “La selección sin el ‘Pibe’ es vestirse con un traje de marca, muy elegante, con una corbata inglesa y unos zapatos italianos, pero no echarse perfume”, confesó en los 90, década en la que clasificó a Colombia al Mundial de Italia 90 y Estados Unidos 94.

- “Todavía no es un Picasso, pero tiene los colores”, destacó en 2001 justo antes de empezar la Copa América 2001. La única que ha ganado de la selección de Colombia.

- “Victor Hugo Aristizabal es el mejor ‘9’ del mundo... sin balón”, opinó en ese mismo año del goleador de la Copa América 2001.

- “En el momento que yo vine estaba ilusionado con un proyecto exitoso. Al principio, con el presidente hablamos de refuerzos como Adrián Ramos, Rodallega o ‘Teo’, me fui emocionando... pero esto es lo que hay. El producto no es digerible. Pero ya entrar en detalles sería un acto de deslealtad, tanto con los jugadores como con los directivos”, indicó en 2017 decepcionado por la plantilla del equipo que entonces dirigía, el Once Caldas.