El mediocampista se ausentó de los entrenamientos del conjunto embajador en la mañana de este lunes. Diferentes versiones concuerdan en que el motivo sería un problema personal y que el futbolista no seguirá en el equipo capitalino. Por ahora, el club no ha hecho ninguna comunicación oficial.

A primera hora de este lunes, Pilar Velásquez, periodista de la Revista Semana, informó que Fredy Guarín no se había presentado a los entrenamientos de Millonarios y que, según fuentes extraoficiales del club, el jugador estaría próximo a renunciar al cuadro embajador.

Aparentemente, los motivos de la ausencia de Guarín serían personales, los mismos por los cuales, Alberto Gamero, entrenador del equipo, ya le había dado licencia al futbolista para faltar a las prácticas de la escuadra albiazul en el pasado.

De hecho, han sido varias las informaciones que señalan que Guarín tuvo que ausentarse del entrenamiento por motivos personales e incluso el periodista Ricardo Orrego, de Blu Radio, afirmó que los problemas que aquejan al futbolista lo obligaron a salir de Bogotá para poder resolverlos.

Millonarios no ha emitido ninguna comunicación oficial al respecto. Según lo consultado por El Espectador, desde el club dicen que por el momento no se van a pronunciar sobre la situación del jugador hasta que haya certeza sobre el futuro del futbolista con la institución. Por ahora, sigue la incertidumbre y no se sabe a ciencia cierta si Fredy Guarín seguirá en la escuadra capitalina.

Vale recordar que, hasta la fecha, Fredy Guarín no ha mostrado su mejor forma en la liga colombiana. Además de ser fuertemente criticado por su estado físico, el exjugador de la selección de Colombia ha tenido partidos de muy bajo nivel, lejanos de las altas expectativas que los hinchas azules tenían sobre su fichaje en el inicio de la temporada. Ha disputado siete partidos con la camiseta albiazul y ha marcado un gol.