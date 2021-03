El volante del cuadro azul fue muy sincero a través de sus redes sociales y contó lo que ha sido perder 14 kilos en dos meses.

Según la Revista Internacional de Ciencias del Deporte, un jugador de fútbol, en promedio, debería pesar 48 kilogramos en los primeros 1.52 metros de altura y de ahí en adelante se podrían añadir 2,7 kg por cada 2,5 centímetros de más.

Claro está que estas medidas pueden variar dependiendo la contextura, el porcentaje de grasa y otros factores.

Pero teniendo en cuenta estos parámetros se podría decir que un jugador que mide 1.83, metros, como Fredy Guarín, debería estar pesando entre 77 y 79 kilogramos, aproximadamente. Pero el volante de Millonarios confesó que recién llegó al club estaba por los 105.

De hecho, en todo este tiempo de trabajo, Guarín ya bajó 14 kilogramos, una tarea que él mismo denominó como ardua, como de gran esfuerzo, pero también reconfortante.

“Las burlas de mi panza me motivaron mucho, sobre todo los memes que me hicieron. Mi cuerpo no era el de un jugador de fútbol profesional. Ya estaba más allá. Pero quería estar con el grupo, entonces dejé de pensar en el qué dirán. Había pedido una camiseta XL, pero me bajé a una L para motivarme”, dijo el jugador en redes sociales.

Ⓜ️ Fredy Guarín pasó de pesar 105 kilos a 91 kilos en sus primeros dos meses en Millonarios. Aclara que puede y va a estar mejor y, entre otras cosas, cuenta que el meme de la foto en Envigado fue una de sus principales motivaciones. Un crack en todo el sentido, @fguarin13 👏🏼 pic.twitter.com/zzoRzh7LDt — Cristian Pinzón (@Crispinllos) March 9, 2021

Y agregó: “Eso es lo que me gusta a mí, que hablen, que eso lo convierto en motivación. Recuerdo que me veía la panza y sabía que no podía estar así. Y es duro porque en las noches te da hambre, y no puedes comer, pero todo se resume a la fuerza de voluntad”.

El exjugador de Inter también contó que todos los días veía una foto en la que se le veía la panza, además de los memes en redes sociales, y que eso lo ayudaba a dejar de lado la mala alimentación. “Ahora me doy cuenta que puedo seguir bajando y que es una realidad que quiero estar en mis mejor estado de forma”.

Recordemos que Guarín se está recuperando de una lesión muscular y que Millonarios visita este martes a Alianza Petrolera en Barrancabermeja.