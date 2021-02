Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, habló sobre Andrés Felipe Román y su posible salida del cuadro embajador para Boca Juniors.

Mientras Andrés Felipe Román estaba entrenando con la selección de Colombia en el primer microciclo dirigido por Reinaldo Rueda -donde estuvieron Cristian Arango, Emerson Rodríguez y Juan Moreno, también jugadores de Millonarios-, desde Argentina llegó el rumor de que Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y campeón con los embajadores en 2017, había pedido a las directivas el fichaje del lateral azul. Alberto Gamero, en rueda de prensa previa al partido de mañana contra Equidad por la sexta fecha de la Liga BetPlay, aclaró el presente del jugador.

“De Román no hay nada. Son puras especulaciones, hasta el momento no hay nada. Él está centrado en jugar mañana, yo no he tenido ninguna información de la junta directiva de salidas”, dijo Alberto Gamero.

“Yo mantengo hablando con los directivos. Solo hay una posibilidad y es la de Matías de los Santos por ahora, que se iría a Vélez, yo he hablado de la parte deportiva de él, pero nadie me ha hablado de salidas de algún otro jugador”, afirmó el técnico de Millonarios, aclarando de paso los rumores sobre la salida del central uruguayo, que volvería a salir del cuadro embajador, razón por la cual Andrés Llinás, otro canterano, ha jugado los últimos compromisos como titular.

De hecho, por la posible salida de Matías, el entrenador samario aclaró también que había un interés por José Moya, a quien dirigió en Tolima. Sin embargo, el central tuvo una oferta en el exterior y decidió tomarla. De confirmarse la partida del uruguayo de Millonarios, se buscaría fichar a otro central.

El ambiente en Millonarios es inmejorable. A su alrededor se siente la armonía entre jugadores y cuerpo técnico. Y los resultados así también lo reflejan. Con 21 partidos sin perder, los embajadores cada vez afianzan más su identidad de juego. Con 10 puntos en cuatro partidos jugados, los azules se encuentran en la cuarta casilla de la tabla y mañana, frente a Equidad, esperan seguir sumando unidades para volver a clasificar a las fases finales, algo que no consiguen desde hace dos años.

Millonarios tiene una nómina competitiva, quizá una de las mejores en los últimos años, y por ende la rodean muchos comentarios sobre intereses en sus jugadores. La mentalidad en momentos así es fundamental, y en ello trabaja Gamero: “Hay jugadores que están en sus selecciones y están en la lupa de otros equipos, y eso ayuda a crecer. Pero ellos tienen la cabeza centrada en Millonarios. A todos, del más joven al más viejo, les pido profesionalismo, les exijo justamente para que tengan esas posibilidades de ser vistos desde el extranjero y poder ir a selección”, concluyó el técnico embajador.