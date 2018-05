Geovanny Banguera guió al Huila a semifinales de la liga

Redacción deportes

En los cobros desde el punto penal, el arquero se convierte en el as bajo la manga de un equipo. Su seguridad bajo los tres palos es importante para que se logre el objetivo de la victoria. Este sábado Geovanny Banguera fue fundamental para que el Huila continuara en carrera por el título de la liga. El arquero tapó tres penales consecutivos en la definición contra Patriotas y su equipo ganó 3-1 para meterse en semifinales de la Liga.

Partido cortado, con más faltas en el centro del campo que con llegadas, sin profundidad ni ideas. Pensando más en mantener el resultado que en proponer. Atlético Huila y Patriotas no se hicieron daño en los primeros 45 minutos. Parecía que ningún equipo tenía la necesidad. Con el marcador ambos se sentían cómodos así que los jugadores duraban más de lo necesario en el piso, hubo mucha fricción. En ocasiones el cuadro de Boyacá intentó tener la iniciativa. Incluso, fue el equipo que tuvo la más clara: Remate de Iván Rivas al palo izquierdo del arquero Geovanni Banguera, que salió desviado por centímetros.

Los locales, de la mano de Mayer Candelo, intentaron reaccionar. Empezaron a tocar el balón, a tener la posesión, pero no lograron hilvanar una jugada que hiciera temblar a los visitantes. La primera etapa fue floja en todo sentido. Sin embargo, los locales cambiaron su mentalidad para la segunda mitad. Fueron un equipo más rápido. Los laterales Elvis Perlaza y Carlos Ramírez tuvieron más libertad para salir y aprovecharon la zona izquierda como la derecha para ensanchar el campo y que el cuadro opita tuviera más profundidad.

Así fueron llegando las oportunidades para los locales. La primera clara fue al 58, Omar Duarte sacó un zurdazo desde zona izquierda que tapó el arquero Diego Martínez. Fue una opción que despertó a los locales, que los sacudió e hizo que tomaran las riendas del encuentro. Esos 45 minutos finales se pintaron de amarillo, el Huila fue el más insistente de los dos, el que propuso, el que tuvo la posesión. Patriotas defendía con uñas y dientes el resultado. Aún existía mucho roce, pero se jugaba más que en la primera mitad.

Eddie Segura, Diego Gómez y Duarte intentaron poner a los locales al frente. El primero, con un remate que se fue desviado. El segundo, con un cobro de tiro libre. El balón cogió un efecto hacia adentro y terminó estrellándose en el palo. Una oportunidad que sacó suspiros en las tribunas del estadio Guillermo Plazas Alcíd de Neiva como también lo hizo el remate de Duarte al minuto 86, que nuevamente sacó el arquero Martínez. Patriotas, por su parte, en la segunda mitad no arriesgó. El calor mermó las fuerzas. No se le veía capacidad de recuperación ni de generación y no hubo ninguna llegada sobre predios de Banguera.

La idea de los visitantes estaba clara: definir la serie en los lanzamientos desde el punto penal. Y lo logró aguantando en el segundo tiempo. Pero al final, el objetivo no se les dio. El Huila, con la gran actuación de Banguera, que le atajó los cobros a Diego Álvarez, Kevin Rendón y Jerson Malagón, se metió en semifinales donde enfrentará a Atlético Nacional por un cupo a la final de la liga.