Gio Moreno admitió contactos con Miguel Ángel Russo y Millonarios

Redacción deportes

Mientras los jugadores se unen a la concentración de la selección colombiana en Suwon, Corea del Sur, Giovanni Moreno, uno de los primeros en llegar, habló con los medios de comunicación y admitió contactos con el DT de Millonarios, Miguel Ángel Russo.

Ambos ya se conocen y tienen una buena relación. El timonel argentino lo dirigió en 2010 en Racing de Avellaneda. “Miguel es un gran amigo que me deja el fútbol. Una persona que me trató muy bien en Argentina. Siempre me pregunta cómo está mi familia. Hablo mucho con él desde hace mucho tiempo. De los ofrecimientos a Millonarios le dije que lo más prudente era esperar a que terminara la temporada”, le afirmó Gio a los medios de comunicación.

El contrato del volante de 31 años con el Shanghai Shenhua expira en diciembre. Su intención es volver a Suramérica para ganarse un tiquete al Mundial de Rusia 2018. Sus exequipos, Racing y Atlético Nacional, siempre han sido candidatos. Aunque el Junior y Millonarios también aparecen en el radar del antioqueño.

“El interés de los equipos en Colombia me pone contento. Tener tantas opciones es bueno. Pero no es una decisión solo mía: debo pensar en mi familia, en mis hijos, en sus colegios. Son muchas cosas, no es solo irse a jugar en otro equipo. Se juegan muchas cosas más y a la familia hay que tenerla en cuenta para eso”, concluyó.

Gio Moreno buscará ser protagonista en los duelos amistosos de la selección de Colombia frente a Corea del Sur y China los próximos 10 y 14 de noviembre, respectivamente.