Goleadas y sorpresas en los play-offs de la Copa BetPlay

Los play-offs de la Copa BetPlay Dimayor 2025 arrancaron este miércoles con cinco partidos que incluyeron resultados inesperados. La jornada marcó el inicio del camino hacia los octavos de final del torneo, en una fecha en la que hubo emociones, goles y uno que otro batacazo.

Esta instancia enfrenta a los equipos de la primera y segunda división del fútbol colombiano que clasificaron a los cuadrangulares semifinales de sus respectivas categorías en el primer semestre. Los de la A se cruzaron con los de la B para definir a los ocho que seguirán en carrera por el título.

El cierre de la jornada se dio en el Pascual Guerrero, donde América de Cali no tuvo piedad con Tigres y lo goleó 5-0. Andrés Mosquera, Yojan Garcés (x2), Kéner González y Marcos Mina firmaron los tantos del equipo escarlata, que sacó ventaja clara de cara al duelo de vuelta.

Más temprano, Atlético Huila sorprendió al Junior en el Metropolitano de Barranquilla (2-2). Los opitas, con un doblete de Sleyther Mora, remontaron un marcador que inició a favor de los rojiblancos con anotación de José Enamorado. Al final, Teófilo Gutiérrez empató el juego y dejó abierta la serie.

El golpe más fuerte de la jornada lo dio Real Cundinamarca, que venció 2-1 a Deportes Tolima en Ibagué. Con un doblete de Jayder Asprilla, los cundinamarqueses tomaron ventaja ante un rival de peso. El descuento de Gonzalo Lencina llegó muy tarde para los pijaos.

En el Atanasio Girardot, Atlético Nacional cumplió ante su gente y superó 1-0 al Cúcuta Deportivo con gol de Jorman Campuzano, quien fue expulsado antes del entretiempo por doble amarilla. El conjunto verdolaga viajará a la frontera la próxima semana con una ventaja mínima.

Por su parte, Santa Fe hizo valer su condición de local y venció 2-0 al Internacional de Palmira en El Campín. Los goles del triunfo capitalino los marcaron Ángelo Rodríguez y Santiago Mosquera, en una noche tranquila para el vigente campeón del fútbol colombiano.

La Copa BetPlay continúa este miércoles con el duelo entre Once Caldas y Patriotas, que se jugará en Manizales desde las 7:30 p.m. El jueves habrá dos partidos más: Independiente Medellín vs. Jaguares y Millonarios vs. Real Cartagena.

