Grigori Méndez: “El fútbol colombiano está subestimado”

En el barrio Cedritos, al norte de Bogotá, creció Grigori Méndez en medio de construcciones, zonas verdes y lotes que se prestaban para ser feliz jugando a la pelota con sus amigos. Como la mayoría de los niños, soñaba con hacerlo de manera profesional. Y lo lograría. Antes, llegó la adolescencia y la religiosa acción de ir a El Campín con su padre a ver a Santa Fe. Se deleitó con Carlos Navarro Montoya, William Morales, Checho Angulo, Jorge Balbis, Freddy Rincón y Wílmer Cabrera. “Se me pasan muchísimos, porque Santa Fe siempre ha traído grandes jugadores”.

Le puede interesar: más del fútbol colombiano y toda la información deportiva

Después de pasar por las divisiones menores cardenales, Méndez logró jugar en el mismo césped que pisaron sus ídolos. En muchas ocasiones fue suplente, pero no se martirizaba por eso. Era feliz escuchando a los técnicos hablando sobre el juego. “Comencé a darme cuenta de que mi carrera estaba más orientada a ser entrenador o inmerso en los procesos formativos del fútbol”. Pasó por allí y en la actualidad dirige al primer equipo de Santa Fe, que este domingo (6:05 p. m., Win +) busca vencer a Millonarios en el clásico bogotano y meterse entre los ocho mejores de la Liga. En diálogo con El Espectador, el estratega albirrojo se refirió al proceso de resurrección que han tenido sus dirigidos en el presente campeonato.

¿Cómo describe la forma de jugar de Santa Fe?

Tenemos una organización defensiva y una ofensiva. Dentro de la defensiva todos colaboran para generar un bloque compacto, y en la ofensiva intentamos realizar muy buenos inicios, apoyándonos en los tres volantes que tenemos en el medio campo.

¿Y esa es la manera ideal de jugar de acuerdo con cómo usted siente el fútbol?

En estos momentos, las características de los jugadores dan para esta forma de jugar, que para mí es una de las ideales.

¿Qué otras son las ideales?

En algún momento se puede ser más ofensivos, jugando con más futbolistas en ataque y, de pronto, que sean más verticales, pero en este momento se está priorizando la circulación del balón.

Entre esos tres volantes que menciona se encuentra Juan Sebastián Pedroza. ¿Cuál fue la clave para que subiera el rendimiento y en estos momentos sea vital en el funcionamiento de Santa Fe?

Es un jugador que ha venido madurando desde que viene de divisiones menores, en donde ha competido en torneos nacionales, y ya tenía experiencia con otros entrenadores, como Gerardo Bedoya y Hárold Rivera. Ahora ha tenido un poco más de continuidad, y él la ha sabido aprovechar.

¿Qué características destaca de él?

Se prepara muy bien durante la semana y en los partidos es muy combativo e intenta imponer sus cualidades por sobre las de los rivales.

¿Qué análisis hace de los primeros partidos conformando el medio campo junto a Alexánder Mejía y Carlos Sánchez?

Son jugadores que tienen los dos momentos: son comprometidos en la parte defensiva, y en la ofensiva absorben la presión. Buscan siempre pedir la pelota y entre ellos de a poco se van conociendo y entendiendo. Eso ha generado que haya una muy buena circulación del balón.

(James Mina Camacho: música en el arco)

¿Cuál fue el factor primordial para resucitar a Santa Fe en el presente torneo y tenerlo soñando con entrar a los ocho?

La clave es el compromiso de los jugadores con los objetivos trazados al comienzo del campeonato. Infortunadamente hubo una racha de malos resultados, pero los jugadores siempre mantuvieron el compromiso de ir para adelante. En algunos momentos se estaban llenando de ansiedad, pero los grados de madurez han sido importantes para sobreponerse a los momentos difíciles e ir encaminándose al objetivo de estar entre los ocho.

Y pensando en ese objetivo se viene el clásico contra Millonarios, ¿cómo ha planificado ese partido?

El clásico tiene varios matices. Es un partido aparte, en el que se juega el sentido de pertenencia, el honor y la parte histórica del club. Y hay que tener en cuenta los momentos de los equipos. Actualmente, Millonarios, por reclasificación, demuestra que es uno de los mejores del año: ha mantenido solidez y regularidad. Eso es un reto para nosotros.

En lo que ha analizado de Millonarios, ¿qué debilidades tiene?

Es un equipo muy fuerte en todas sus líneas: es equilibrado y posee un muy buen bloque defensivo, además de que ofensivamente es muy fuerte. Nosotros, para poderlo vulnerar, tenemos que estar muy concentrados y dar nuestra mejor versión.

¿Cómo son las rutinas de entrenamientos para preparar los partidos y mejorar el funcionamiento del equipo?

Gran porcentaje del tiempo se lo dedicamos a mejorar la estructura del equipo: que se sienta cómodo dentro de su forma de jugar. Y otro porcentaje, obviamente no tan importante como ese, se lo dedicamos a la forma de jugar del rival. Los rivales nos estudian. El fútbol es un deporte de oposición, en el que no debo dejar que el contrincante haga lo que mejor sabe hacer. Por lo tanto, eso también es un reto para seguirnos preparando mejor.

(Las escuelas que han marcado la historia del fútbol colombiano)

¿Cuántas horas del día le dedica al fútbol?

Hay que tener un equilibrio para abordar todas las dimensiones. En la mañana es el momento de entrenar. Por las tardes le dedico otro momento a lo que es el análisis de lo que fue el entrenamiento, de lo que se viene, del día a día y del entrenamiento del día siguiente. Pero también hay que compartir con la familia: compartir con mi esposa y mi hija también es importante para tener un equilibrio emocional.

¿Tiene un sistema táctico predilecto?

Los posicionamientos varían. Uno puede colocar, en determinado partido, un funcionamiento específico, pero los jugadores le dan versatilidad y variantes a esos posicionamientos iniciales. Esa es otra de las fortalezas que poseemos: esa variabilidad en los jugadores para intercambiar posiciones.

¿Considera que jugar lindo es sinónimo de jugar bien?

Hay un tema importante en el fútbol, que es la efectividad, que significa conseguir el objetivo: los tres puntos. También hay una parte estética, que llena mucho a los hinchas, que es una gran cantidad de pases, la relación entre los jugadores y un gran nivel técnico. Creo que debe haber un equilibrio entre esa parte estética y conseguir los objetivos. Eso, para mí, es jugar bien.

¿Qué equipos del mundo le gustan por su manera de jugar?

Me gustan los equipos que intentan imponerse y no les da temor salir jugando desde atrás. En las diferentes ligas uno encuentra equipos de esas características. La otra parte que me gusta son los retos ante situaciones o momentos de adversidad, porque al final eso es lo que tiene Santa Fe, ese ADN de resiliencia.

¿Qué entrenadores tiene como referentes?

Siempre admiraré a técnicos que quieran cosas nuevas, que manejen momentos críticos. Hay grandes referentes: Klopp, Guardiola y Bielsa. Implementan sus ideas por encima de cualquier adversidad, y eso es de valorar.

¿De cuáles personas ha aprendido del juego?

Dentro de este proceso de aprendizaje uno pasa por varias etapas. La primera, como jugador, con entrenadores de divisiones menores. A ellos siempre les tengo un enorme agradecimiento, porque fueron mis primeros maestros. En el fútbol profesional también aprendí, aunque a veces no jugaba y era alternativa. Algunos por su disciplina, otros por su don de persona y otros por su estructura de conocimiento. Y ahora con compañeros con los que he compartido. Han sido diferentes etapas y de todos he aprendido cosas importantes para ir consolidando una idea de juego.

¿Quiénes son algunos de ellos?

En este proceso de entrenador he sido asistente técnico de Arturo Reyes y Bernardo Redín, y en algún momento compartí con Gerardo Bedoya. Esas fueron experiencias muy valiosas.

¿Cómo es Redín, asistente de Reinaldo Rueda en la selección de Colombia?

Primero que todo, es un gran referente de la historia del fútbol colombiano: fue un excelente jugador. Pero, por encima de todo, lo que más admiro es su don de persona, su amabilidad y su paciencia. Eso fue lo que más me deslumbró de él. Además, tiene un gran conocimiento del juego.

¿Qué análisis realiza del fútbol colombiano?

El fútbol colombiano está subestimado. Las comparaciones son odiosas. Tenemos que valorar más nuestro fútbol, que se ha vuelto muy competitivo. Un partido entre un equipo de las primeras posiciones y otro de las últimas, por lo general, resulta muy parejo. Con los cuadrangulares y los enfrentamientos directos al final, se logra que durante todo el torneo se tenga una presión y niveles de exigencia al máximo. Si un equipo pierde la regularidad, no conseguirá el objetivo. Entonces, sí es un torneo bastante fuerte y competitivo. Y otro hecho para remarcar es que son dos campeonatos durante el año, por lo que un entrenador que no dé resultados durante las primeras fechas pone en riesgo su puesto. Por lo tanto, el proyecto tiene que dar resultados de manera inmediata.

¿Qué libros le han dejado huella?

Me llaman mucho la atención los libros que relacionan el fútbol con la vida, porque al final el fútbol refleja una identidad de nuestro ser. Como los de Jorge Valdano o los que hablan del fútbol basado en un pensamiento filosófico, desde el constructivismo o la complejidad.

¿Cuáles son sus objetivos personales a corto, mediano y largo plazo?

Dentro de todos los objetivos que yo pueda tener, todos están encaminados a salir de este momento y conseguir clasificar entre los ocho. En este momento estoy priorizando el interés general, que es Independiente Santa Fe, que es que esté entre los mejores equipos de Colombia. A partir de ahí, el resto de los objetivos se darán.

@SebasArenas10