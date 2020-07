El máximo accionista de Millonarios, en entrevista con W Radio, se refirió a la propuesta de crear un nuevo torneo y a la situación que se vive al interior de la Dimayor. Todo radica en los derechos de televisión.

Por ahora solo se habla de reuniones, de unos con otros, de charlas y propuestas, pero en realidad no hay nada en concreto. Bueno, sí, un consenso de la mayoría de clubes del fútbol colombiano de que Jorge Enrique Vélez debe dejar la presidencia de la Dimayor.

Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que los equipos grandes del país estarían hablando de crear un nuevo torneo, de organizar otra vez los derechos de televisión y de lograr, en el fondo, que la repartición de esos ingresos no sea igual para todos sino directamente proporcional a la historia, a lo que mueve cada institución, como sucede en otras partes del mundo.

Uno de los grandes opositores de que eso suceda es Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, uno de los más férreos críticos del presidente Jorge Vélez y quien, según fuentes consultadas por este medio, hace un buen tiempo se postuló para estar a la cabeza de la Dimayor, algo que no sucedería por no contar con la mayoría de votos (otro que quiere ese cargo es Carlos Mario Zuluaga, presidente de Equidad).

Este viernes, Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, habló con la W Radio y explicó lo que para él está sucediendo y se refirió a una idea que, por ahora, solo es una idea y que está lejos de ser materializada.

“Lo que hubo acá fue una charla entre un grupo de equipos. Se dialogó sobre esa propuesta que se viene manejando hace tiempo y que tiene como objetivo cambiar el fútbol y su dirigencia. Y claro, eso le molesta a los de vieja data que quieren que todo se siga manejando igual”, dijo Serpa con relación a Méndez.

Y además añadió: “Acá nadie quiera sacar a Santa Fe de nada. El doctor Méndez se está inventando una conspiración, y cartas firmadas, donde no la hay. Una cosa es salirse y otra muy diferente es sacar a alguien”.

Serpa también aclaró que esa mayoría, que él nombró como la dirigencia nueva y fresca, tiene diferencias con la antigua y que lo único que se quiere es cambiar el fútbol colombiano, para bien y no seguir con esos manejos que avergüenzan a todos.

“El doctor Méndez sale con eso de que nos a va denunciar ante Conmebol y ante la FIFA, para que nos expulsen de torneos internacionales, mientras lo que estamos haciendo es trabajar para mejorar y buscando ir todos para el mismo lado. La verdad que eso no se entiende.”

Por último, Serpa se refirió a algunas instituciones como “equipos de garaje” que quieren vivir a costa de los demás. “Hay una cantidad de clubes parásitos, comen de los otros, no tiene generación propia de ingresos y por eso quieren seguir con esas prácticas. En este momento, no es que no se deba crear una nueva liga, es que no podemos”

En cuanto a Jorge Enrique Vélez, Serpa fue conciso. “Lideramos una reunión para decirle que era el momento de dar un paso al costado, algo que él aceptó. Quiero dejar claro una cosa: el cambio de presidente no tiene nada que ver con la idea de tener otro torneo. Ojo, son dos líneas diferentes”

Por ahora, ante la clara división de los clubes colombianos, lo que pretenden la mayoría de los grandes (por así nombrarlos) es que llegue alguien que logre la unidad y se dejen a un lado las diferencias, por el bien de todos.