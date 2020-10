Hárold Rivera: “Ahora es cuando menos podemos bajar la guardia”

Independiente Santa Fe, de buena actuación en la Liga BetPlay e invicto desde la reanudación, recibe este jueves a Equidad en El Campín (11:00 a.m., Win Sports).

En julio pasado Hárold Rivera cumplió cincuenta años, treinta de ellos vinculado al fútbol profesional o de alto rendimiento. Por eso sabe mejor que nadie que no se puede relajar. Su Santa Fe se encuentra entre los punteros de la Liga BetPlay y está cerca de asegurarse un cupo en los cuartos de final, tiene una identidad clara y se ve bastante sólido, pero, como él mismo dice, aún no ha ganado nada.

“Ahora es cuando menos podemos bajar la guardia”, les dice a sus muchachos en cada práctica y charla técnica. Quiere que tengan los pies sobre la tierra y entiendan que los buenos resultados deber servir para trabajar con mayor tranquilidad y motivación, pero no ser un factor de excesiva confianza.

“Hay muchas cosas por mejorar. Defensivamente, quisiera ver al equipo más sólido”, admite sin desconocer que está satisfecho por la manera como el plantel ha ido recuperando el ritmo de competencia tras el largo receso por la pandemia del COVID-19.

“Sirvió el trabajo personalizado que hicimos en la cuarentena. Hablé mucho con cada uno de los jugadores y aproveché para inculcarles conceptos que a veces, por falta de tiempo, no se fortalecen en los trabajos grupales. Hicimos una evaluación analítica, detallada, para reforzar la parte física. Les dije cómo quiero que se paren, por dónde quiero que corran y en algunos casos hasta cómo deben controlar la pelota”, asegura.

Desde que se reanudó la liga, Santa Fe ha jugado cinco partidos, con un saldo de tres victorias (dos de ellas como visitante) y dos empates. Ha marcado once goles y ha permitido seis. La única deuda pendiente es no haber podido sacar el arco en cero.

“Ahora la prioridad es sumar, confirmar lo más pronto posible el cupo entre los ocho. Ya iremos ajustando detalles del funcionamiento del equipo, porque creo que, de acuerdo con la calidad que tenemos en la plantilla, podemos dar más”.

Rivera jugó al fútbol profesional entre 1990 y 2005. Pasó por Tolima, Huila, Unión, Júnior, Bucaramanga, Millonarios y Cortuluá, antes de colgar los guayos nuevamente en el equipo pijao, el de su natal Ibagué.

Luego comenzó su carrera como entrenador y en 2008 se vinculó al trabajo de las selecciones femeninas y de menores en la Federación Colombiana de Fútbol. Hasta que Patriotas le dio la oportunidad de manejar un plantel profesional. Después estuvo en Bucaramanga y Unión Magdalena antes de asumir el mayor reto como técnico, el banquillo de Independiente Santa Fe.

Hace poco más de un año llegó al club cardenal en medio de la incredulidad de los aficionados y una de las peores crisis económicas, deportivas y administrativas de la historia. Y a punta de trabajo y resultados lo sacó adelante. Contra la mayoría de los pronósticos, clasificó al equipo a los cuadrangulares del segundo semestre de 2019 y, sobre todo, lo alejó de los puestos de descenso. Y en el accidentado 2020 lleva 24 puntos en trece juegos. Solamente perdió un duelo, como visitante frente a Águilas Doradas.

“Lo ideal es mantener la idea de juego e imponer siempre las condiciones, pero un grupo maduro debe aprender también a competir en condiciones que ponga el rival y a pelear cuando así se requiera”, dice con serenidad, aunque es un hombre bastante temperamental.

“Ojo, no estamos clasificados”, insiste. Quiere seguir sumando y asegurar el paso a la siguiente fase lo más pronto posible, para preparar con tranquilidad las finales y recuperar a los jugadores que tienen algún problema físico o han jugado poco.

“Este es un club exigente, en el que hay que ir consiguiendo metas y estar siempre en los primeros lugares. Este grupo tiene jerarquía y trabaja para darle mucha alegría a la gente, así por ahora sea desde la distancia”.

Su Santa Fe jugará hoy en el estadio El Campín ante Equidad en un horario poco usual, 11:00 a.m., por la fecha 14 de la Liga. Una victoria lo dejaría a las puertas de los cuartos de final, todavía con seis fechas por disputar.

Su rival, sin embargo, no será fácil. También llegó enchufado de la cuarentena y es octavo, con 18 unidades, nueve de ellas producto de las tres victorias en Bogotá después de la reanudación del torneo.

Rivera advierte que “todavía falta mucho” para llegar al nivel que quiere. Su objetivo es tener un equipo “confiable, equilibrado, con regularidad, ahí está la clave. Esos son los equipos que pelean cosas importantes, títulos, no los que un día juegan muy bien y al otro son un desastre”.

Uno de los ejemplos de solidez e identidad es el Deportes Tolima, el líder del torneo, que hoy recibe a Alianza Petrolera (4:00 p.m.). Los otros duelos del día serán Medellín vs. Jaguares (2:00 p.m.), Águilas vs. Nacional (6:00 p.m.) y Bucaramanga vs. Pereira (8:10 p.m.).

