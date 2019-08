Estará seis meses como DT del equipo cardenal

Harold Rivera y su reto de apagar el incendio en Santa Fe

Redacción deportes

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, es amigo personal del entrenador Harold Rivera desde hace varios años. Lo conoció en el mundo del fútbol, pero la amistad ha trascendido y el exjugador y ahora DT es un ahijado del dirigente, quien tiene la idea de sacar a Santa Fe de la peor crisis deportiva de su historia y por eso despidió a Patricio Camps para darle la responsabilidad a su pupilo. “Don Eduardo me conoció cuando yo era el DT de la selección sub-17, supo de mi manera de trabajar con los juveniles y gracias a sus contactos en el fútbol me comenzó a recomendar en diferentes clubes”, explica Rivera. “Más adelante, él me ayudó a que mi hijo (Harold Rivera) pudiera llegar a Independiente Santa Fe”, asegura.

Su primera experiencia en un club fue en Patriotas, como asistente técnico de Julio Avelino Comesaña. Allí llegó por recomendación de Méndez. Luego asumió como DT en propiedad, dirigiendo cerca de 140 partidos. Tras salir de la institución de Boyacá, estuvo un tiempo sin trabajo, pero una llamada de Méndez, cuando era presidente de Unión Magdalena, lo regresó al fútbol. “Yo estaba sin empleo, pero él me abrió las puertas del equipo samario, a donde llegué en una situación complicada y terminamos cumpliendo los objetivos de volver a la primera categoría”, le cuenta a El Espectador el técnico tolimense de 48 años.

Ahora, cuando el equipo cardenal marcha último en la tabla de la Liga Águila y vive un incendio que parece complicado de apagar, Rivera aceptó el papel de bombero, de milagroso. Sabe que llega por cuestión de fe, de Santa Fe, y sobre todo por agradecimiento a un hombre que siempre ha confiado en él. “Don Eduardo me puso las condiciones muy claras. Me dijo que me ofrecía un contrato por seis meses, porque desde enero ya tenía a un entrenador para el primer equipo. Necesitaba de mi ayuda en este tiempo y no tuve otra respuesta que darle mi respaldo”, explica.

Por su parte, el presidente Méndez le explicó a este diario que “pase lo que pase, Rivera estará solo seis meses. Yo se lo dejé muy claro. Si sale campeón o si gana un cupo a torneo internacional, se valorizará y le llegarán ofertas. Esta es una gran oportunidad para él. Conozco su manera de trabajar y confío en que nos podrá dar una mano”.

Rivera ya lleva dos entrenamientos y según dice lo primero será levantar el ánimo de sus jugadores. “Me encontré con un grupo golpeado, que no entiende por qué no están saliendo las cosas. Lo que les he dicho es que el pasado ya no se puede cambiar, pero el futuro depende de ellos. Tengo un plantel que no merece vivir esto, jugadores jóvenes y otros con experiencia que pueden dar un rendimiento mucho mayor. Este trabajo no se verá de la noche a la mañana, pero ya comenzamos y espero dar frutos rápidamente”, explicó.

Con él llegaron su asistente técnico, Gonzalo Martínez, y su preparador físico, Diego Rojas, el hombre de la mano firme, quien les habla a los jugadores y les exige, mientras Martínez, exjugador de la selección de Colombia y destacado como defensor, es la figura cercana a los futbolistas, el hombre de la confianza y quien tendrá un papel fundamental para animar a un grupo de jugadores buenos que están con el ánimo por el piso.

En el calendario, Santa Fe jugará con Patriotas, luego con América y más adelante contra Júnior. Además, en Copa Águila intentará remontar una serie que pierde 3-0 con Atlético Nacional. Un duro reto para Rivera, que espera apagar el incendio.