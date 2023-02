Hincha que agredió a Daniel Cataño demandará al jugador: “el golpe fue grave”

El hincha, identificado como Alejandro Montenegro, agredió al jugador de Millonarios Daniel Cataño, quien lo persiguió y lo tiró al piso. Foto: Twitter

El pasado domingo 12 de febrero, a pocos segundos de comenzar el partido entre Tolima y Millonarios, el centrocampista del cuadro embajador Daniel Cataño fue agredido por la espalda por un hincha que invadió la cancha. En respuesta al golpe, el volante empujó al agresor identificado como Alejandro Montenegro, lo que le provocó su expulsión.

Tras conocerse que Cataño tomaría acciones legales por la agresión de Montenegro, el hincha de Tolima ofreció disculpas públicas en un video a través de redes sociales. “Hoy me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar por las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol. Son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, dijo Montenegro.

Pero ahora los papeles se invirtieron y será el hincha quien demande al jugador de Millonarios. Montenegro argumenta que su acusación es principalmente por lesiones personales. “La denuncia es por lesiones personales, pues el golpe que recibo después del empujón siempre es grave”, dijo el hincha en el Noticiero CM&.

Tras lo sucedido el domingo, el agresor tiene una sanción de las autoridades de Ibagué que le impide el ingreso al estadio Manuel Murillo Toro en los próximos tres años. Dependiendo de las decisiones por parte del Comité Disciplinario del Campeonato, Montenegro podría recibir una sanción más drástica que podría impedirle ingresar de por vida a todos los estadios del país.

Respuesta de la DIMAYOR

El órgano que rige el fútbol colombiano sacó un comunicado el pasado martes en el que se reprogramó el duelo entre Tolima y Millonarios. El partido será el miércoles 29 de marzo en el estadio Manuel Murillo Toro. Aún no se sabe si el juego será a puerta cerrada, ya que la Secretaría de Gobierno de Ibagué comentó que las tribunas oriental y nororiental serán sancionadas por apología a la violencia, ya que muchos hinchas aplaudieron las acciones de Montenegro.

Sin embargo, la Dimayor no se pronunció sobre otras posibles sanciones deportivas en el comunicado que compartió a través de sus redes sociales. Se espera que en los próximos días el Comité Disciplinario del Campeonato anuncie las sanciones pertinentes para el agresor, la plaza y el jugador involucrado.

