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Hinchas del Deportivo Pereira marcharon contra sus directivos y la Alcaldía

La hinchada matecaña salió a las calles para expresar su inconformidad con la gestión administrativa del club y las demoras en el Hernán Ramírez Villegas.

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Daniel Bello
Daniel Bello
27 de julio de 2026 - 03:49 p. m.
Jugadores del Deportivo Pereira, club que atraviesa uno de los momentos más duros de su historia.
Jugadores del Deportivo Pereira, club que atraviesa uno de los momentos más duros de su historia.
Foto: Deportivo Pereira
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La hinchada del Deportivo Pereira salió este domingo a las calles para manifestar su descontento con la gestión de Álvaro López Bedoya al frente del club y con la Alcaldía de Pereira, debido a las demoras en las obras del estadio Hernán Ramírez Villegas.

Decenas de aficionados del cuadro matecaña se congregaron en el Makro de Dosquebradas y partieron rumbo al Parque de Banderas, donde expresaron su inconformidad con los manejos administrativos de la institución. La movilización reflejó el malestar de una hinchada preocupada por el rumbo del equipo, tanto en el ámbito deportivo como fuera de la cancha.

Deportivo Pereira atraviesa un complicado presente deportivo y fue el peor equipo de la Liga BetPlay durante el primer semestre de 2026. El cuadro matecaña terminó último en la clasificación con apenas 10 puntos, producto de una victoria, siete empates y once derrotas, quedando incluso seis unidades por debajo del penúltimo.

Este semestre, además, arrancó con el pie izquierdo para el equipo risaraldense, que perdió 1-0 el pasado viernes con Llaneros en la primera fecha. El panorama es consecuencia de una crisis administrativa que se ha extendido durante los últimos años y que ha terminado afectando la conformación de la plantilla y los resultados obtenidos en el campeonato.

La crisis institucional se hizo evidente en octubre de 2025, cuando jugadores como Carlos Darwin Quintero denunciaron deudas salariales de hasta ocho meses. La situación derivó en un paro de futbolistas que llegó al Ministerio del Trabajo. Acolfutpro incluso solicitó la revocatoria del reconocimiento deportivo, mientras el equipo terminó compitiendo con una nómina sub-20.

A las dificultades laborales se sumaron problemas económicos y administrativos. El club tuvo restricciones de FIFA para inscribir jugadores por deudas, una multa millonaria contra su presidente y debió acogerse a la ley de insolvencia para evitar la desafiliación.

A los reclamos contra López Bedoya se suma el descontento de la hinchada con la Alcaldía de Pereira por las demoras en las obras del estadio Hernán Ramírez Villegas. Se esperaba que Deportivo Pereira regresara a jugar como local en su ciudad durante este semestre, pero las renovaciones del escenario obligaron al equipo a esperar más tiempo.

El cuadro matecaña tuvo que disputar partidos en Armenia y Yopal durante la primera mitad de 2026 y, por lo pronto, tampoco podría recibir allí a Santa Fe (fecha 3) ni a Jaguares (fecha 5). La entrega de las obras está prevista para septiembre, mientras el club espera una decisión de Dimayor sobre el aplazamiento de esos compromisos como local.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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