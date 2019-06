Hoy hace cinco años, James le anotaba el golazo de volea a Uruguay en Brasil 2014

Un Maracaná colmado de colombianos. Las camisetas amarillas adornaban uno de los estadios míticos del mundo. Todo había salida perfecto en primera ronda del Mundial Brasil 2014 (triunfos ante Grecia, Costa de Marfil y Japón). Ahora, en octavos de final, habría que continuar por la anhelada de la victoria senda frente a Uruguay.

Ese 28 de junio, la selección dirigida por José Néstor Pékerman formó con David Ospina; Camilo Zúñiga, Cristian Zapata, Mario Alberto Yepes, Pablo Armero; Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan Guillermo Cuadrado, James David Rodriguez, Teófilo Gutiérrez y Jackson Martínez.

El partido anterior al de Colombia, el Brasil vs. Chile, parecía no terminar. Ese se definió por penales, mientras los nervios se apoderaban del Maracaná, ese lugar donde los charrúas hicieron historia en 1950 venciendo en una final memorable a Brasil. Aquel sábado las calles del país estaban prácticamente vacías. Todos, frente a una pantalla aguardando una hazaña. Ella llegó.

Se arrimaba el minuto 28. Pase de Abel para Cuadrado, que se la devuelve a su compañero. Aguilar intenta un pase a Jackson, la rechaza un uruguayo, el balón le vuelve a caer al volante, éste observa a James y de cabeza le manda la pelota. El tiempo parecía detenerse. El ‘10’ realizó un hermoso control dirigido y con su prodigioso empeine zurdo sacó un remate de antología. El sagrado esférico pegó en el travesaño e infló la red. Muslera, arquero de los del “Maestro” Tábarez, estiró su brazo derecho al máximo, pero no pudo atajarlo.

Mientras la garganta de los colombianos estallaba en un grito de gol inolvidable, James se besaba el escudo de la camiseta al lado del tiro de esquina. Hasta los brasileros que acudieron a su recinto aplaudieron la obra de arte del goleador de ese Mundial y actual jugador de Real Madrid, quien ese día convertiría otro tanto.

Con dos goles de James, la selección colombiana derrotó 2-0 a Uruguay y se clasificó a cuartos de final, instancia en la que perdería frente al combinado anfitrión. Fue el mejor Mundial de Colombia en su historia y aquel 28 de junio se recordará eternamente como la fecha de la anotación más linda en la historia del fútbol colombiano. La que le dio el título del Premio Puskas, que lo acreditó como el mejor gol del año 2014.

#OnThisDay at the 2014 World Cup, James Rodríguez scored this absolute golazo against Uruguay



It went on to win the FIFA Puskás Award that year pic.twitter.com/3hqsT91Jka