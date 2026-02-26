Hugo Rodallega: “Si hablo lo que siento en este momento, me meto en un problema”

Hugo Rodallega, capitán y referente de Independiente Santa Fe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Atlético Nacional venció 2-1 a Independiente Santa Fe este miércoles en El Campín, en un duelo pendiente de la fecha cinco de la Liga BetPlay Dimayor 2026. El equipo verdolaga remontó el marcador y se llevó tres puntos claves en medio de una polémica arbitral que envolvió a Hugo Rodallega y César Haydar.

En el desenlace del compromiso llegó la controversia. Rodallega, tras chocar con Haydar, asistió a Omar Fernández Frasica para lo que parecía el 2-2 definitivo. Sin embargo, el árbitro central Diego Ulloa sancionó falta del capitán cardenal en la acción previa. La decisión encendió el debate tras el pitazo final.

El propio Rodallega se refirió al episodio en zona mixta y dejó ver su inconformidad con el criterio del juez. “Si hablo lo que siento en este momento, me meto en un problema”, afirmó el delantero, visiblemente molesto por la determinación que privó a su equipo del empate.

“Las imágenes son claras, todo el mundo lo vio, independientemente de si son hinchas de Santa Fe o Nacional, se dan cuenta que es una falta que no existe en ningún momento. Es algo normal, que en el fútbol no lo pitan”, añadió el capitán cardenal ante los medios.

Ese gol habría significado el 2-2 definitivo, luego de que Nacional diera vuelta la historia con un doblete de Alfredo Morelos. Santa Fe se había ido en ventaja gracias a un tanto de Fernández Frasica. En el cierre, más allá de los futbolistas, el foco se trasladó a la decisión de Diego Ulloa.

En la rueda de prensa posterior, por el lado de Nacional comparecieron el técnico Diego Arias y el defensor César Haydar, protagonista de la acción discutida. Al zaguero le preguntaron directamente por la jugada del gol anulado y su respuesta estuvo lejos de calmar el ambiente.

“Vi la jugada también, pero no se fijen tanto cuando Rodallega me coloca el brazo en la espalda, ahí me dejó la marca. El fútbol es de contacto y pienso que fui más vivo. Era un 50/50 si el árbitro pitaba o no”, explicó el defensor central verdolaga.

Consultado sobre esas declaraciones, Rodallega respondió con tono crítico. “Es su opinión, obviamente él busca favorecerse. Decir que fue más vivo es prácticamente burlarse del arbitraje”, sostuvo, insistiendo en que la acción no debió ser invalidada.

Con la victoria, el Nacional de Diego Arias ascendió a la segunda posición de la Liga BetPlay con 15 puntos, a dos del líder Internacional de Bogotá, que tiene dos partidos más. Santa Fe, en cambio, quedó en el puesto 12 con 10 unidades y con la sensación de haber dejado escapar puntos importantes.

El capitán cardenal también hizo autocrítica y evitó centrar toda la responsabilidad en el juez. “No estoy diciendo que por esa jugada perdimos el partido; pudo haber influido mucho si no cobraba esa falta porque era el empate nuestro. Ya nos encargaremos de nuestros errores y de lo que tengamos que mejorar tácticamente”.

