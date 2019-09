Identifican al que lanzó el cuchillo en el Atanasio Girardot

Redacción deportes

Este sábado, en el partido entre Medellín y Millonarios, un hincha lanzó a los jugadores del equipo embajador un cuchillo, que afortunadamente no agredió a nadie, sin embargo, el jugador David Macallister Silva lo recogió del piso y se lo mostró al árbitro, para denunciar el hecho.

En menos de 24 horas y gracias a la ayuda de las cámaras del estadio y de la producción de TV, se identificó a la persona responsable de este hecho, sin embargo, aún se desconoce el nombre. El alacalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció una rueda de prensa este lunes a las 9 de la mañana para dar más datos.

"Atención. Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a identificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar. Mañana rueda de prensa 9 a. m.", escribió el alcalde.

