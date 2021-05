Incertidumbre por Copa América y las finales de la Liga BetPlay

Cada vez hay más dudas sobre la realización del evento continental y algunos directivos propusieron cancelar el campeonato local.

El próximo 13 de junio debe inaugurarse la Copa América 2021, organizada conjuntamente entre Colombia y Argentina. A pesar de la pandemia y la complicada situación social que afronta el país, Conmebol, Colfútbol y el Gobierno Nacional han confirmado la realización del evento con la participación de las 10 selecciones del continente.

Pero la verdad es que hoy el fútbol colombiano está a la deriva. La semana pasada, los clubes que participan en torneos internacionales no pudieron actuar como locales dentro del país y no es seguro que lo hagan entre mañana y el jueves en Barranquilla y Pereira. Ayer mismo se suspendió por segunda vez el juego entre Atlético de Cali y Deportes Quindío, correspondiente a la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Primera B. Y no está claro cuándo se reanudará la Liga BetPlay, que ya tiene a Millonarios, Júnior y Equidad clasificados para las semifinales. La serie entre Tolima y Deportivo Cali, que está 3-0 a favor del equipo pijao, no se ha definido porque el duelo en el que son locales los azucareros, no se ha podido disputar.

Lea también: El exitoso proyecto “Champions” del Chelsea

Está programado para el próximo viernes en Palmaseca, siempre y cuando mejore la situación de orden público en el departamento del Valle.

Esas circunstancias han generado incertidumbre entre los dirigentes del balompié, que no pueden tomar decisiones concretas mientras no haya una solución al conflicto. Por eso, cada vez son más las voces que coinciden en que las condiciones no están dadas para que se juegue al fútbol.

Lea también: “El fútbol sigue suspendido en Bogotá”: Claudia López

Este lunes, el técnico del Atlético Bucaramanga, Luis Fernando Suárez, admitió que “en este momento en Colombia hay temas más importantes que un partido de fútbol. Si hay una cosa que ahora mismo no es prioridad y que se podría sacrificar, es la Copa América”.

El Gobierno Nacional ha invertido más de $12.500 millones en la adecuación de los estadios que acogerán el torneo y está preparando la logística de los protocolos de bioseguridad exigidos por Conmebol. “La Copa América está firme, aunque se jugará sin público, por la emergencia que afrontan nuestros países”, aseguró el presidente Iván Duque la semana pasada, cuando el paro estaba apenas comenzando. Hoy, las circunstancias son más complejas, aunque su postura se mantiene.

Lea también: Vuelve y juega: Nueva lesión de Falcao con el Galatasaray

Pero entre los mismos dirigentes del fútbol ya no están tan seguros de que hacer la Copa sea lo más sensato. Incluso hay algunos que han propuesto cancelar la liga o terminarla fuera del país, con un sistema diferente, ya sea cuadrangular final o un solo partido semifinal.

Aunque se han estudiado muchas posibilidades, cualquier decisión está supeditada a lo que ocurra con las protestas en las diferentes regiones del país.