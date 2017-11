Indignación por no tener en cuenta ninguna futbolista para presentar camiseta de Colombia

El lunes se dio a conocer la nueva camiseta de la selección de Colombia. La que vestirá en el Mundial de Rusia 2018. James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y Yerry Mina fueron los escogidos por la marca deportiva para modelar la indumentaria. De igual manera, también escogieron a algunos famosos para hacer publicidad. Pero no tuvieron en cuenta a las jugadoras de la selección femenina.

“Hasta el momento no he visto a ninguna jugadora de la selección de Colombia mostrando la nueva camiseta de Adidas, ¿ustedes sí?”. Se preguntó la hija de Óscar Eduardo Córdoba, Vanessa, quien este semestre hizo parte del equipo femenino de Santa Fe, que disputó el grupo C de la Copa Libertadores contra Audax/Corinthians, Sportivo Limpeño y Deportivo Ita.



“Entiendo por tema de publicidad prefieran dársela a Paulina Vega, pero por respeto y mérito las jugadoras cuentan también”, dijo la arquera, que recibió todo tipo de comentarios en Twitter. “No tengo nada contra Adidas, es más me gusta mucho. Pero la verdad no me parece sobre todo cuando le dan la camiseta a otras mujeres que no tienen nada que ver con el fútbol”, agregó la futbolista en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



Córdoba no criticó el hecho de que la camiseta se la hayan dado a Paulina Vega. Fue clara al respecto. “El fútbol es de todos y de eso no hay discusión y respeto que por temas de publicidad le dan la camiseta a mujeres más influyentes”, precisó. Pero sí quiso dejar claro en sus comentarios que la marca deportiva debería tener más en cuenta a las mujeres de la selección, “las jugadoras de la Selección Colombia también deberían recibirla porque esa también es su nueva piel y también van a correr en ellas no solo los hombres”.

La arquera, quien estuvo pendiente todo el lunes de la publicidad de la nueva camiseta de la selección, se quedó esperando que la marca sacara una con alguna de las pioneras del fútbol femenino. “Es muy bueno que incluyan personalidades en el tema del fútbol para tener más alcance, pero no estoy de acuerdo que Paulina Vega salga con la camiseta antes que Catalina Usme, por ejemplo, o Daniel Montoya, Yoreli Rincón, Diana Ospina, Sandra Sepúlveda, Leicy Santos, etc.”, resaltó.

“De verdad creo que Adidas no le cuesta mucho más dar un par de camisetas más y tomar un par de fotos más para nuestras jugadoras de la Selección”, afirmó Córdoba, quien finalizó la polémica haciendo una comparación de lo que sienten las jugadoras colombianas como si pasara con el equipo masculino. “Es como si Lincoln Palomeque le dieran la camiseta antes que a James Rodríguez”. Ni la Federación Colombiana de Fútbol, ni Adidas se han mencionado al respecto.