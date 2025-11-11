Jaguares regresa a la primera división del fútbol colombiano

Andrés Rentería (der.) fue clave en el regreso de Jaguares de Córdoba a la primera división del fútbol profesional colombiano. Foto: Jaguares de Córdoba FC

Jaguares de Córdoba selló este martes su regreso a la máxima categoría del fútbol colombiano. El equipo monteriano empató 2-2 con Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander y, con 93 puntos en la reclasificación, alcanzó un puntaje que le garantiza el ascenso para la temporada 2026.

El conjunto dirigido por Álvaro Hernández regresará a la Liga BetPlay tras una temporada en la segunda división. Su ascenso se sustentó en la combinación de haber conquistado el Torneo Apertura ante Patriotas y su dominio en la reclasificación anual, en la que cosechó una ventaja considerable.

En el partido que selló su retorno, Jaguares se puso en ventaja gracias a un autogol de Luis Hinestroza. En el segundo tiempo, Mauricio Duarte igualó para el equipo local, pero Yan Mosquera volvió a adelantar a los cordobeses. Ya en el cierre, Jonathan Agudelo marcó de penalti el 2-2 definitivo para Cúcuta.

El empate tuvo un valor simbólico más que numérico. Jaguares cerró así una campaña sólida, en la que mostró consistencia tanto en el todos contra todos como en los cuadrangulares. Fue el equipo más regular del torneo y gracias a eso pudo volver al escenario principal del fútbol nacional.

Fundado en 2012, Jaguares debutó en la primera división en 2015 y se mantuvo allí de manera ininterrumpida hasta 2024, cuando descendió por su bajo promedio. El retorno, apenas un año después, era el escenario ideal para el profe Álvaro Hernández y su plantel.

En la campaña del ascenso destacaron jugadores como el extremo Jáder Maza, el volante Juan Camilo Roa y el delantero Andrés Rentería, goleador del equipo. Sus actuaciones fueron determinantes para que Jaguares retomara su lugar entre los 20 mejores equipos del país.

Con este regreso, el conjunto cordobés vuelve a poner al estadio Jaraguay de Montería en el mapa de la primera división. El reto, a partir de ahora, será consolidar una base competitiva que no solo luche por la permanencia en la A, sino que también pueda aspirar a clasificar a los cuadrangulares.

