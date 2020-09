Cesó la horrible noche. James es Toffee y se pudo ir por fin del Real. Suena extraño que ser merengue no sea agradable, pero las últimas circunstancias la habían convertido en una carga muy pesada para el colombiano.

Hace semanas pedía desde esta tribuna el fin de una larga novela, que el lunes pasado pudo imprimir la última palabra de ese tomo de pasta blanca que empezó muy bien, pero terminó mal. Tampoco para calificar drásticamente la travesía como un fracaso, pero con altibajos que se atravesaron y empañaron el balance.

Ilusiona la manera como lo han recibido en Liverpool, no tenían una Bota de Oro mundialista después del gran Gary Lineker a finales de los 80. Desde la vuelta de Rooney tres años atrás no se respiraba tanta alegría de la hinchada por un jugador. Conmueven las imágenes y jugadas de su primer entrenamiento, la felicidad reflejada otra vez en su sonrisa de la presentación oficial.

El Everton es un equipo histórico, incluso con más hinchas que su eterno rival de patio, con un presente regular, pero que se está armando para pelear más arriba. En mi concepto, con otro lateral y un 9 goleador podría garantizar competir mejor para llegar al top 6 de la Premier y entrar en la disputa de participaciones europeas. Carlo Ancelotti está armando el equipo a su gusto y ahora sí podrá ser juzgado por los resultados.

Llegó el año pasado con un plantel hecho y le tocó acomodarse con un 4-4-2 que le sirvió apenas para alejarse de los puestos de descenso. Su tradicional arbolito de Navidad 4-3-2-1, o si acaso el 4-2-3-1 que usó también en sus anteriores equipos, todavía no lo utiliza.

Con la llegada de Rodríguez, Allan y Doucouré la mitad de la cancha “blue” le va a permitir muchas variantes respaldadas por solidez de ida y vuelta con agresividad ofensiva. James David sabe que esta puede ser su última chance en una liga importante y entendió, aunque un poco tarde, que debía salir de la jaula de oro en la que se le había convertido el Madrid. Ahora se viene el gran reto, los reflectores vuelven a seguirlo y tiene que destacarse.

Así no le hayan dado la 10 (¿falta de visión comercial?), todo va a girar en torno a él. Si el equipo es protagonista lo van a subir al pedestal, pero si por el contrario, no hay resultados seguro lo van a culpar fácilmente. No está solo claramente. Gomes, Bernard, Richarlison, Calvert-Lewin, Iwobi, Sigurdsson, Walcott, Kean, por nombrar algunos, más el respaldo de su panita Yerry Mina, serán su apoyo.

Ojalá vuelva esa zurda prodigiosa y rebelde para rematar a gol, centrar y asistir, determinante en partidos como el legendario Derbi de Merseyside ante los actuales campeones que se jugará además en Goodison Park el fin de semana del 17 de octubre próximo, si no hay aplazamientos. Que las lesiones se queden en el olvido y regrese como indiscutido por sus actuaciones en Inglaterra a la selección y la única dificultad la tengan los aficionados azules para pronunciar su nombre en español.