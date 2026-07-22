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Jaque contra la Dimayor: la lucha de los ocho grandes por los ingresos de transmisión

América, Nacional, Millonarios, Junior, Santa Fe, Medellín, Deportivo Cali y Once Caldas unieron fuerzas y anunciaron, mediante un comunicado, que no cederán sus derechos de imagen para un nuevo contrato de transmisión mientras no se revise el modelo de distribución de los ingresos.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
22 de julio de 2026 - 11:25 p. m.
Partido Santa Fe vs Medellín por la fecha catorce de la Liga Betplay 2025-I.
Partido Santa Fe vs Medellín por la fecha catorce de la Liga Betplay 2025-I.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los ocho clubes con mayor peso histórico, deportivo y comercial del fútbol colombiano acaban de poner contra las cuerdas a la Dimayor. América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior, Millonarios y Once Caldas lanzaron un mensaje que puede cambiar las reglas del juego: no cederán sus derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de transmisión mientras no se discuta y modifique el actual modelo de distribución de los ingresos.

El fútbol profesional colombiano atraviesa...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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