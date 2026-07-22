Jaque contra la Dimayor: la lucha de los ocho grandes por los ingresos de transmisión

Partido Santa Fe vs Medellín por la fecha catorce de la Liga Betplay 2025-I. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los ocho clubes con mayor peso histórico, deportivo y comercial del fútbol colombiano acaban de poner contra las cuerdas a la Dimayor. América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior, Millonarios y Once Caldas lanzaron un mensaje que puede cambiar las reglas del juego: no cederán sus derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de transmisión mientras no se discuta y modifique el actual modelo de distribución de los ingresos.

El fútbol profesional colombiano atraviesa...