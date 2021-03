El volante samario, que estará hoy en el cierre de la fecha 10 entre el cuadro verdolaga y Alianza Petrolera (8:00 p.m.), es una de las figuras del equipo. Su rendimiento este semestre recuerda lo que en años anteriores logró con Júnior, la institución que lo vio crecer y de la cual es hincha.

Dice el poema de Antonio Machado, que tiempo después fue interpretado por Joaquín Sabina: Caminante, son tus huellas / el camino y nada más; / caminante, no hay camino, / se hace camino al andar. / Al andar se hace camino / y al volver la vista atrás / se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”.

Jarlan Barrera va haciendo su camino, y al hacerlo reconoce qué tipo de errores no debe volver a repetir. “He logrado cosas buenas, he cambiado muchas cosas, pero principalmente la mentalidad. Le he puesto cosas a mi juego que no tenía antes, táctica y defensa, no solo es ataque, sino que ayudo al equipo a recuperar la pelota”, dijo hace poco en una entrevista para Win Sports.

Tal vez son dos los momentos que han cambiado la mentalidad del volante samario de 25 años. Uno, que fue extradeportivo, pero que se traslada a su rendimiento en la cancha, que fue el nacimiento de Juan Sebastián, su hijo, en febrero de 2016. Su experiencia como padre y su arraigo a la familia lo inspira y lo potencia para dar todo dentro de la cancha y siempre buscar ser protagonista con sus asistencias y los goles que siempre terminan en una dedicatoria a sus seres queridos.

El otro momento fue la final de la Copa Sudamericana entre Júnior y Atlético Paranaense en 2018. El partido se había ido al alargue después de un empate en los 90. A ocho minutos del final, el árbitro del compromiso pitó un penalti a favor del cuadro tiburón. Jarlan tomó la pelota y el cobro se fue por encima del horizontal. En segundos la esperanza y el desasosiego se apoderaron de los jugadores y los hinchas que nunca perdonaron que el samario desperdiciara una clara opción de gol y de un título internacional para el equipo barranquillero. Mirada al cielo y al suelo para preguntarse qué ocurrió y pedir perdón por lo sucedido. Salir cabizbajo y minutos después, en los cobros desde el punto penalti, ver cómo se escapaba un trofeo que estuvo a punto de caer en sus manos. “Piensan que haber perdido el penal me dio igual y no saben que sueño siempre con ese partido y la posibilidad de haber ganado una copa internacional. Siempre será para mí doloroso, pero son cosas del fútbol que aprenderé y espero en algún momento tener revancha”, dijo Jarlan.

Han pasado un poco más de tres años. En Nacional sigue buscando esa revancha, pues una temporada después de aquella final Barrera se fue a Rosario Central, donde apenas jugó dos partidos en seis meses. El cuadro verdolaga lo repatrió y desde ese entonces ha querido corresponder a la identidad de un equipo que ha sabido ser grande y ser un ejemplo en cuanto a proyectos deportivos se trata en Colombia.

En un poco más de dos años, Jarlan Barrera ha disputado 61 partidos con la camiseta de Atlético Nacional (50 por Liga, cinco por Copa Colombia y seis por torneos internacionales) y ha anotado 14 goles (11 en Liga y tres en Copa). Y aunque su continuidad estaba en duda al principio de la temporada, con la llegada de Alexandre Guimaraes su protagonismo volvió a cobrar relevancia y el esquema utilizado por el entrenador brasileño le ha servido tanto, que en este presente es uno de los artilleros del campeonato con cinco tantos.

Según el portal Transfermarkt, el valor en el mercado de Jarlan Barrera disminuyó en este 2021. El año pasado su pase estaba sobre los 2,4 millones de euros, mientras que este año cayó a 1,7 millones de euros, lo que equivale en pesos colombianos a casi seis mil millones. Sin embargo, con la relevancia del samario en el onceno verdolaga su valor podría subir y así como la posibilidad de acercarse a un título con el equipo y de poder jugar en Europa. “Debo seguir con esa actitud, sabiendo que este tiene que ser el año de Nacional, con mucho trabajo, mucha humildad y pienso que vamos por buen camino”, dijo después del clásico contra América, en el que empataron 2-2 y en el que fue la figura del encuentro.

No solo es su visión de juego y su técnica, también es quien lo rodea. Con la compañía de Andrés Rifle Andrade, Jarlan Barrera ha potenciado su fútbol. Ambos jugadores se complementan y así lo ha sabido ver Guimaraes, quien ha preparado un equipo que se arma a partir del manejo de la pelota de sus dos volantes ofensivos y de creación.