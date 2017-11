Javier López, suspendido ocho fechas

Redacción deportiva - @DeportesEE

“No es ninguna mala intención y le pegué con la canilla, no con el pie, como lo están asegurando (…) Lo golpeé con la canilla. Él patea, yo volteo a ver si la jugada termina en gol, puse el pie de apoyo y le pegué con la canilla. No voy a entrar a polemizar”, manifestó Javier López, defensor de Santa Fe, tras la patada que le propinó a Juan Sebastián Villota, de Jaguares.

Pese a sus declaraciones, el jugador cardenal fue sancionado con ocho fechas, por lo que se perderá los partidos que le resten en el año a Santa Fe, que este jueves, 30 de noviembre, a las 6:45 p.m., enfrentará de nuevo a Jaguares de Córdoba por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Águila.

López ya ha protagonizado otras agresiones a colegas. Es reincidente. Fue el principal motivo para que la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, este martes en Bogotá, tomará la decisión de sancionar de oficio al zaguero central del cuadro albirrojo, quien le generó a Villota un trauma craneoencefálico leve.

Villota no pudo terminar el compromiso del domingo y el lunes recibió el alta médica. No obstante, no jugará el jueves en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. Por su parte, Javier López no es la primera vez que agrede de manera brusca a un rival: ya lo había hecho con John Mosquera (Atlético Nacional), George Saunders (Envigado) y Leonardo Castro (Medellín).