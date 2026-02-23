Publicidad

Jhon Viáfara, el ascenso y la caída de un ídolo: ¿cómo terminó metido en el narcotráfico?

Hay nombres que se vuelven inolvidables. En Manizales, el de Jhon Viáfara es uno de ellos. Su vida quedó partida entre un gol que lo volvió eterno en el Palogrande y una caída que lo llevó del ruido de los estadios al silencio de la prisión. Esta es la historia de un ascenso fulminante, pero también del descenso abrupto de uno de los ídolos que le dio a Once Caldas su primera Copa Libertadores.

Fernando Camilo Garzón y Andrés Agudelo
23 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Por Andrés Agudelo

