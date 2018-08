Jorge Almirón aseguró que la Dimayor perjudicó a Nacional para favorecer a Millonarios

Antes de viajar a Argentina para enfrentar el jueves a Atlético Tucumán (Fox Sports, 7:45 p.m.) en la Copa Libertadores, Jorge Almirón, DT de Nacional, aseguró que la Dimayor buscó favorecer a su rival de este domingo, Millonarios, por no reprogramar su itinerario en la Liga Águila.

"Entonces viajamos todo el viernes, descansamos el sábado y jugamos el domingo. Acá en la Dimayor veo que hubo un cambio de presidente, pero en la realidad no ha cambiado nada porque nos hacen jugar el domingo el clásico contra Millonarios, que para la gente y para nosotros es importante", señaló el timonel en rueda de prensa.

No obstante, para Millonarios también el encuentro lo afectará, pues tres días despues del duelo de este domingo, los albiazules se medirán ante General Díaz en el duelo de vuelta de la segunda ronda de la Copa Sudamericana en El Campín. La ida quedó 1-1.

"En un momento no se podía hacer porque la Policía en Medellín cubría el evento de la Feria de las Flores y no había Policía. Pero creo que hay un decreto de Bogotá y pusieron a trabajar a los policías. Me imagino que los policías, pobres, tendrán que hacer doble turno para que Millonarios pueda sacar ventaja de este partido", agregó Almirón.

