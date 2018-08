Jorge Almirón volvió a decir que a Millonarios lo benefician

Apenas llegó al Aeropuerto de Rionegro, la pregunta de todos fue la misma. ¿Qué opina de la sanción de dos fechas impuesta por Dimayor? Y la respuesta también fue la misma: “No dije mentiras y los hechos lo prueban. Estamos llegando hoy viernes, estamos viajando desde la madrugada y el domingo es el clásico con Millonarios. ¿Estoy diciendo algo que no es verdad?”, dijo Jorge Almirón, entrenador de Atlético Nacional tras la travesía en la que su equipo perdió 2-0 con Atlético Tucumán por la Copa Libertadores.

Más allá de hablar de lo sucedido al sur del continente, el foco estuvo en la polémica que él mismo generó con sus declaraciones, con su “La Dimayor beneficia a Millonarios”, palabras que lo pusieron en boca de todos. “Me resulta rara la sanción porque es atacar la libertad de expresión. Es algo obsoleto, me pude quedar callado, pero no me pueden castigar por hablar”, añadió el DT argentino.

Además, Almirón, un poco tocado por la polémica, también por el mal resultado y el presente discreto que vive su equipo, soltó otra frase: “me están sacando de lado porque se vienen dos clásicos, el primero contra Millonarios y después frente al América”, dijo en tono regañón.

Por último, el estratega pidió disculpas a su club. “Me da vergüenza con la gente, con el equipo, pero había que hacer algo. Los medios de Bogotá son los fuertes y para los clubes de la capital es una incomodidad que Nacional gane títulos. Eso pesa”, cerró.

