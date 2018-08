Jorge Enrique Vélez: “El fútbol colombiano debe ser un negocio redondo”

Luís Guillermo Montenegro

Jorge Enrique Vélez habla rápido y con acento paisa. En poco tiempo puede decir muchas palabras que expliquen las ideas que tiene en su cabeza. En las últimas noches, desde que llegó a la presidencia de la Dimayor, ha dormido poco porque se ha puesto a la tarea de estar al tanto de todos los temas relacionados con su nuevo puesto. Entender bien los procesos para luego tomar correctivos en las áreas que cree que no se están haciendo bien las cosas. Ya sabe lo que quiere y no le cuesta explicarlo.

En diálogo con El Espectador, en su nuevo despacho, habló de sus planes, de los errores de su antecesor, Jorge Perdomo, y sus metas en este cargo. Hacer de los clubes empresas sólidas y que la gente vuelva a los estadios son sus principales objetivos.

Los presidentes dicen que el negocio del fútbol está difícil. ¿Desde la cabeza lo ve así?

No es fácil mantener un club deportivo en Colombia con la carga impositiva que se tiene. Eso será lo primero que tenemos que cambiar. Estamos pagando igual renta que cualquier empresa comercial, entonces el beneficio del deporte en Colombia es prácticamente imposible. Estamos proponiendo en la reforma tributaria que todo lo que se está pagando en impuestos se vaya destinado al deporte. La idea es que eso se invierta en infraestructura para hacer de los clubes profesionales empresas sólidas y grandes. Si eso se logra podemos hacer una función social que dejará huella en el país. Con la ley del deporte llevaron a las empresas a convertirse en Sociedades Anónimas y eso los tiene locos con el tema tributario, así que es fundamental que eso se pueda cambiar.

¿Qué otras estrategias tiene para generarles más ingresos a los clubes?

Lograr alianzas público-privadas para que nos den en concesión los estadios por 30, 40 o 50 años. La idea es que entre las empresas y los clubes se pueda renovar los escenarios deportivos para que quienes vayan a la cancha se sientan cómodos, disfruten y quieran volver. Hacer restaurantes, tiendas, centros comerciales. Que el estadio se convierta en un escenario familiar. Creo que la falta de eso ha retirado a la gente de los estadios, porque no hay calidad de vida.

¿Cree que el desempeño del fútbol colombiano es bueno?

Creo que hay mucho por mejorar, pero todo es parte del proceso. Si los clubes están ahogados económicamente, no hay con qué invertir en inferiores para promover futuras estrellas, mucho menos hay recursos importantes para traer grandes referentes. Si logramos consolidar empresas sólidas y hacer del fútbol un negocio más fuerte de lo que es, todo llegará por añadidura.

¿Cómo es su idea de crear un fan ID para los hinchas?

No se trata sólo de enrolar a las barras bravas, sino a todos. Pero no sólo un documento que sirva para ingresar a los estadios y que tener ese carné le permita al hincha disfrutar de otros beneficios. Que por compras de comida, artículos deportivos y boletas le den unos puntos que más adelante se puedan redimir en nuevas compras. Si un muchacho de la barra brava la embarró, pierde los puntos y el ingreso al estadio. El tema de la identificación no puede ser solo para castigar sino para premiar a los buenos.

¿Y los negocios de la agencia de viajes y las apuestas?

No puede ser posible que en Colombia haya nueve empresas de apuestas de fútbol y los clubes no reciban un peso. Tu pones el show pero no te entra nada. Yo sé que la plata de las apuestas es para la salud y eso es algo importante, pero también se tiene que contemplar que una parte de la tajada llegue a los que generamos todo el espectáculo, como se da en todo el mundo. Respecto a la agencia de viajes, creo que lo que hay es una alianza. Hay que revisar esos acuerdos para poner a competir a todo el mundo y mejorar los ingresos de la Dimayor.

¿Está cerca de cerrarse la negociación por el canal premium del fútbol colombiano?

Vamos avanzando. Voy a comenzar unos diálogos con los interesados, ya he adelantado algunos temas puntuales; sin embargo, esto es algo que se debe manejar con paciencia y cuidado.

En el informe de gestión del presidente saliente se mencionó una oferta de 2 billones de pesos por diez años más el pago de la cláusula del contrato con Win Sports. ¿Eso está cerca?

No existe ninguna oferta, eso fue una carta que llegó a la Dimayor de un canal de televisión diferente al que tiene los derechos en la actualidad; sin embargo, eso no puede catalogarse como una oferta. Por ahora lo único que hay es un contrato hasta 2026 con Win.

Pero si alguien paga la cláusula de ese contrato se puede romper, ¿no?

Tendría que asumirse un riesgo jurídico y eso es un tema bastante complicado, por eso digo que hay que manejar todo con paciencia y cuidado.

A Perdomo le cobraron la disputa con la Difutbol y su presidente Álvaro González. ¿Cómo mantener esa buena relación con la rama aficionada?

Yo tengo una gran amistad con Álvaro González. Cada uno es gerente y dueño de su proceso y se debe mantener total independencia. Hay que hace proyectos en conjunto, pero respetándose. Por ejemplo, hablé con él de la opción de volver a crear los juegos preliminares, para que la gente que va a los estadios vaya conociendo a las estrellas del futuro.

¿Llegará el VAR a la Liga Águila?

Es un tema a mediano plazo. En Rusia se demoraron un año y siete meses trabajando para eso. Lo haremos el día que estemos listos. Ya se demostró que es algo que beneficia al espectáculo, así que me parece que hay que traerlo.

¿Siente que llega a una Dimayor unida?

Yo quedé contento después de la asamblea, porque quedé elegido por unanimidad. Pero de eso me encargo yo. Es como cuando uno quiere levantarse a una niña: uno le tiene que dar florecitas y cariño. Eso me lo ganaré yo. Estoy seguro de que vamos a dar resultados.

¿Cuál quiere que sea su legado?

El fútbol debe ser un negocio redondo. También quiero ser el presidente que hizo que la gente volviera a los estadios.

A Perdomo lo sacaron los presidentes de los clubes porque no estaban de acuerdo con sus decisiones. ¿Cómo cuidarse de que no lo saquen antes de que termine su periodo?

Trabajando, poniendo todas las cartas sobre la mesa siempre. Todo el mundo es igual, sin diferencias entre grandes y pequeños. Que las decisiones que se tome sean pensando en los 36 y no en algún equipo en especial.