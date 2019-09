Jorge Luis Pinto: “Santa Fe no merece descender”

Redacción Deportes - @DeportesEE

Este sábado (7:00 p.m., Win Sports), Millonarios oficiará de visitante en el clásico bogotano contra Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El equipo albiazul, que viene de perder 2-1 ante Unión Magdalena un partido pendiente de la séptima fecha, buscará regresar a la victoria.

Y ante las constantes expulsiones que ha sufrido Millonarios, el entrenador Jorge Luis Pinto hizo una advertencia. “De aquí en adelante la persona que se haga expulsar, incluido el técnico, por conducta incorrecta, paga una multa grande escalonada a los sueldos. No más ventajas en ese sentido”.

“Quiero partidos con once. No quiero partidos con diez, porque con diez no se sabe qué pasa. Hay que saber dónde se puede meter una falta y dónde no. Hay faltas correctas, necesarias, hay que saber dónde y cuándo cometerlas”, agregó Pinto.

Finalmente, el estratega de Millonarios se refirió a la situación de Independiente Santa Fe y la posibilidad de descender: “No nos imaginemos eso, ni lo pensemos porque es un club que no se lo merece. Es un club que tiene un estatus deportivo importante históricamente. He visto que ha ido corrigiendo. Esperemos que siga corrigiendo, pero después del clásico. He visto cosas interesantes en el partido contra Medellín y no me da pena decirlo”.

