Jorge Luis Pinto sobre Jaramillo: "Jamás tuvo pantalones para decirme algo"

Redacción deportes

La polémica entre Jorge Luis Pinto y Felipe Jaramillo no se detiene. Luego de que el volante de América afirmara que los jugadores intentaron hablar con Pinto y este no accedió a las peticiones de los jugadores, y donde además afirmó que si un técnico nunca jugó al fútbol no entendería jamás a los jugadores, el exdirector técnico salió a responder la crítica con vehemencia en Espn. Allí recordó dos conversaciones con el médico Ochoa y exigió respeto por su carrera como entrenador.

"Quiero repetir algunas palabras que dijo el doctor Ochoa hace unos 20 o 25 años: 'estos culicagados qué se creen'. Tiene 22 partidos en Leones, 27 en Millonarios y tres o dos en América. Tengan la bondad y respeten. Uno merece respeto. Yo he recorrido el mundo. Tengo 1200 partidos profesionales dirigidos en club y 165 en selecciones. Qué desilusión de la vida. Al chico de Millonarios que era mi consentido, que lo llevamos, que su padre fue jugador nuestro, mío, con todo el cariño, con todo el aprecio y que lo acompañamos en los momentos difíciles, que lo empujamos y toda la cosa venga a criticarme un hombre que está empezando el fútbol. Yo no quiero tocar una palabra más de eso. Y la otra: alguna vez le pregunté al doctor Ochoa qué es lo más complejo del fútbol y me dijo: 'el jugador de fútbol', porque si uno lo trata mal, malo; si uno lo trata bien, malo. No, por favor. Vuelvo y repito la palabra y digánsela al país: un culicagado de estos irrespetando a un técnico que ha recorrido el mundo, que ha estado en mundiales, olímpicos, Copa América, Centroamericano, campeones invictos, que ha dirigido equipos en todas estas partes me venga a hablar de una cosa de esas. Jamás tuvo los pantalones para pararse y decirme. Yo termino todas mis charlas y pregunto quién quiere hablar, quién cree que tiene que decir algo y ese verraco nunca en su vida se paró", afirmó Jorge Luis Pinto.

Anoche, luego de la victoria de Millonarios por 2-0 sobre Always Ready, le preguntaron a David Macallister Silva por la polémica y el volante afirmó que: "cada quien tiene su punto de vista. Yo siempre lo dije y lo dije cuando nos eliminaron: fuimos nosotros quienes quedamos en deuda con un técnico de la categoría del profesor Pinto".

Seguramente los medios seguirán buscando a las dos partes hasta que alguno detenga el intercambio de palabras sobre lo que sucedió el semestre pasado con el bajo rendimiento de Millonarios y con los rumores que se dieron sobre un posible cajón a Jorge Luis Pinto. Lo cierto es que las preguntas se mantienen y la verdad de lo que ocurrió la siguen manteniendo quienes compartieron camerinos, partidos y entrenamientos.