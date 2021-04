José Fernando Cuadrado anunció su retiro del fútbol profesional

José Fernando Cuadrado, quien pasó por equipos como Nacional, Once Caldas o Millonarios, anunció este lunes su retiro del fútbol profesional.

Otro guardameta que anuncia el fin de su carrera en el fútbol profesional colombiano en este semestre. Hace poco fueron Luis Delgado y Rufay Zapata quienes decidieron colgar los guayos tras varios años de éxitos y recuerdos en el balompié nacional. Ahora fue el turno para José Fernando Cuadrado, quien jugó en Nacional los años anteriores.

En sus 15 años de carrera, José Fernando Cuadrado vistió las camisetas de Cali, Millonarios, Pasto, Once Caldas y Nacional.

En su palmarés quedó registrado una Copa Colombia con Cali y el ascenso con el Pasto en 2011.

El siguiente fue el mensaje que publicó Cuadrado en su cuenta de Instagram: “Y lo digo no porque me he retirado del fútbol, lo digo porque es una realidad. Son 4 meses de absoluto silencio en el mundo de las redes, pero muy ocupado de trabajar, reflexionar, prepararme física y mentalmente además de seguir aprendiendo y creciendo.

Esta es una transición a veces incomoda, a veces dolorosa, pero asumiendo la responsabilidad y el riesgo de la decisión personal de hacia donde quiero encaminar y continuar con mi carrera deportiva.

Este freno en seco después de 16 años de carrera de manera continua, es un tiempo de grandes cambios; como la ausencia de entrenarme para representar un club, viajes, concentraciones y las sensaciones antes de salir a competir oficialmente.

Como en cada circunstancia de la vida siempre hay algo positivo, tengo el privilegio de tener una esposa maravillosa y tres hijas con las cuales disfruto el tiempo en casa y en actividades cotidianas que por distintas razones muy pocas veces las pude hacer; llevarlas al colegio, recogerlas, ayudar en las labores de la casa, estar presente en sus cumpleaños, cocinarles los domingos…Etc

Con el apoyo de mi esposa y paralelo a mi carrera deportiva siempre me he interesado en emprender y enfrentarnos al reto de crear empresa. Actualmente seguimos capacitándonos y poniéndole todo el amor, esfuerzo, dedicación, compromiso, perseverancia; para consolidar nuestros proyectos empresariales y convertirlos en verdaderos modelos de negocio.

La vida y el fútbol me hacen un llamado para dejar un legado en esta linda profesión, porque en algún momento… ¡Seremos considerados viejos para el deporte pero jóvenes para la vida!”.