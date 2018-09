Juan Carlos Osorio confirmó que espera respuesta para dirigir a la selección de Colombia

Redacción deportes

Este viernes, el risaraldense fue presentado como nuevo seleccionador de Paraguay, pero dio unas polémicas declaraciones en las que confesó que aún no descarta suceder en el banquillo a José Pékerman en el cuadro tricolor.

Este viernes, Juan Carlos Osorio fue presentado en Asunción como nuevo seleccionador de Paraguay. El risaraldense es el hombre elegido para devolverle la identidad al fútbol guaraní. Sin embargo, a su salida de Colombia dio unas declaraciones, replicadas por el periódico El Colombiano, en las que señaló que su prioridad es dirigir a Colombia. Y dejo claro algo que se había negado en los últimos días: sí tuvo contactos con dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol.

“No entendí la rueda de prensa de (Ramón) Jesurún (presidente de la Dimayor) cuando dijo que no tenían plan A, B, C, ojalá en algún momento se aclaren las cosas. Fui muy respetuoso con lo que me dijeron y por eso acepté también la cláusula para firmar con Paraguay, porque le estoy dando importancia a Colombia”.

Con respecto a la cláusula que acordó con la selección albirroja, reconoció que fue una iniciativa que no tuvo que exigirle a la Federación Paraguaya, pues fue el mismo ente el que la propuso en dado caso que Colombia necesitara sus servicios.

Y agregó que "si los que toman las decisiones en Colombia hubieran cumplido las fechas, se evitaría esta situación apretada y coyuntural”. Se mantiene la incertidumbre con respecto al sucesor de José Pékerman en el cuadro tricolor, que tiene un técnico encargado, Arturo Reyes, para encarar los duelos amistosos ante Venezuela y Argentina.

La declaraciones de Osorio seguramente no caerán muy bien en Paraguay, que evidentemente es el Plan B de Osorio.