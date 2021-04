Juan Cruz Real: “Asumo toda la responsabilidad por la derrota”

El director técnico de América habló sobre la derrota que sufrió ante Millonarios y fue enfático en asumir la responsabilidad del resultado.

América tiene toda la presión encima. Y no fue su mejor semana. Aunque todo empezó con la alegría de haber clasificado, el cuadro escarlata se fue amilanando por su derrota en Copa Libertadores contra Cerro Porteño y ahora su caída frente a Millonarios por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay.

Asumir dos campeonatos requiere mayor sacrificio y esfuerzo. Y si bien la nómina de América es competitiva, resulta ser corta para hacer frente en el torneo local y en el internacional.

En la derrota contra Millonarios en la tarde de hoy, se criticó mucho la ausencia de Yesus Cabrera en el once inicial. El volante escarlata fue quien igualó el marcador en la segunda mitad, y aunque estaba haciendo un buen partido al provocar peligro en el arco azul, su expulsión terminó afectando al cuadro local y condicionó el segundo tanto de los visitantes.

Sobre el planteamiento táctico, Juan Cruz Real, técnico de América, dijo que: “Nosotros no tenemos una nómina extensa. Nuestro primer tiempo de hoy fue malo, no por culpa de los jugadores. Yo tengo la responsabilidad. Había jugadores que tenían tiempo sin jugar. Ellos dieron lo mejor. Creo que en el segundo tiempo mejoramos mucho con los cambios. En el mejor momento viene la expulsión de Yesus. Con un jugador menos hicimos otra variante para tener más marca. Y en una jugada que no hacemos bien viene el segundo gol de ellos. Ahí prácticamente se terminó el partido. El golpe anímico lo sentimos”.

Joel Graterol, quien se destacó en el primer tiempo por su seguridad bajo los tres palos, afirmó que: “Hubo detalles que nosotros permitimos. Dimos espacios que supieron aprovechar. Fue por detalles que nos llegaran con claridad. Nos condicionó un poco la expulsión de Yesus. Fueron más detalles nuestros que superioridad del rival los que marcaron la diferencia”.

Pese a que le dio al América el bicampeonato, la presión sobre Juan Cruz Real ha sido una constante en la presente temporada. Las derrotas de esta semana han disgustado a los hinchas que exigen su salida en este punto del semestre: “A los que digan que me quieren fuera están en su derecho. Nosotros sabemos todo lo que le hemos dado a la institución y lo que hemos trabajado. Tanto yo como mi cuerpo técnico sabemos lo que hacemos. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos con una nómina corta. Pero aquí estamos dando la cara a la situación”.