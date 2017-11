Juan Fernando Quintero se despidió de Independiente Medellín

Redacción deportes

Se acaba la historia de Juan Fernando Quintero en Independiente Medellín. El volante de 24 años se despidió a través de sus redes sociales del equipo antioqueño. El '10' anotó 15 goles en 36 partidos vestido con la camiseta del "Poderoso de la Montaña" y no ganó títulos. Va en busca de nuevos aires.

Con 19 años, Quintero era uno de los máximos prospectos del fútbol mundial. Era un jugador importante en el FC Porto y tenía su cupo en la selección de Colombia. Jugó el Mundial de Brasil y hasta anotó un gol (frente a Costa de Marfil). Sin embargo, tras la cita orbital, su carrera en Europa se fue en caída libre. Algunos dirán que fue la música, su falta de profesionalismo o tal vez, la poca confianza de sus técnicos.

Cuando el español Julian Lopetegui asumió las riendas del Porto, Quintero dejó de ser tenido en cuenta hasta en las convocatorias del equipo portugués y se probó sin pena ni gloria en el Rennes de Francia. Allí tampoco tuvo sintonía con su entrenador, Rolland Courbis, quien aseguró en su momento: “Hay ciertos hábitos que debe cambiar. Él cree ser el titular pero eso lo tiene que demostrar en los entrenamientos".

El conjunto galo no compró al jugador colombiano y lo devolvió al equipo "Dragon", en el cual tampoco fue tenido en cuenta, razón por la cual estuvo seis meses sin actividad. Fue en ese momento cuando apareció Independiente Medellín.

Y aunque en julio tenía todo arreglado para partir al fútbol de Estados Unidos, su fichaje no se concretó y estuvo un semestre más en el conjunto antioqueño. En su paso en el fútbol colombiano, pese a no lograr títulos, Quintero bajó unos cuantos escalones para tomar un nuevo impulso. Sin polémicas fuera de la cancha, demostró que es un jugador diferente, que maneja los tiempos, que ve asistencias que los jugadores del montón no ven y que, con su zurda quirúrgica, puede definir los partidos más enredados.

Ya no es el joven prospecto de antes, pero con 24 años tiene aún mucho camino por recorrer. Fuad Char confirmó que no está en los planes del Júnior, Millonarios aparece como uno de los posibles candidatos. Estados Unidos y el fútbol europeo también podrían ser otros de los destinos.

Así mismo, Independiente Medellín, apenas tres días después de su eliminación de los cuartos de final de la Liga Águila, además, de Quintero hizo oficial la salida de Nelson Ramos, Edison Toloza, Andrés Felipe Álvarez, Valentín Viola, Mauricio Molina, Danilson Córdoba y Jonathan Lopera.