El futbolista antioqueño habló, entre otras cosas, de lo que fue su paso por River Plate de Argentina.

Juan Fernando Quintero habló y, para sorpresa de muchos, reveló el porqué de su salida de River Plate, además de confesar cuándo desea retirarse del fútbol. El volante colombiano fue claro y detalló la decisión de dejar el cuadro millonarios para irse para el fútbol de China.

“El mundo River es muy fuerte. Trae carga emocional, mental y física. A mí me saturó y por eso me fui como no quería. Quiero dejar claro que amo al club. Sé que perdí muchas cosas que no me interesa decir”, dijo en entrevista con ESPN.

Además, el antioqueño respaldó lo hecho. “En Argentina vivía solo, sin mi esposa y mi hija. No quería y no quiero sacrificar más cosas con mis familiares. Este año nos dimos cuenta que muchos se van y que hay que buscar un equilibrio entre todo”.

Cuando fue preguntado por su manera de jugar, el rendimiento que tenía en la cancha y los pocos minutos que sumaba en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, Quintero respondió con sinceridad. “Hay futbolistas que necesitan todo un partido para hacer su trabajo, a otros les toma menos, 15 o 20 minutos, quizá”.

El colombiano también reiteró que lo de River Plate era un ciclo cumplido, que estaba agradecido con la gente por cómo lo trataron y que siempre estará agradecido con todos. “Me sigo hablando con Gallardo, nos damos consejos, tenemos una buena relación. Siempre he sido transparente y respetuoso”.

En cuanto a la Copa Libertadores y a la posibilidad de ver otro River-Boca en la final, Quintero se mostró emocionado de que eso suceda. “Es lindo para el que le gusta este deporte. Ya saben para qué lado me iría”, apuntó el hombre que en 2018, con un golazo en el Santiago Bernabéu, le dio el título al cuadro millonarios sobre el conjunto xeneize.

Por último, el jugador se refirió a su retiro, a lo que puede venir más adelante. “Quiero retirarme a los 33 años. Estoy jugando desde los seis y desde esa época me duele el cuerpo. Me gustaría dedicarle más tiempo a mis seres queridos y por eso desde hace mucho trabajo en lo que será mi vida después del fútbol.