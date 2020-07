El futbolista fue capturado en su residencia en Tunja por agredir física y verbalmente a su exnovia. En estos momentos está a la espera de ser judicializado.

Este lunes en la noche, los vecinos del edificio Ángela Patricia, en el barrio Los Cristales de Tunja, escucharon una gritería en uno de los apartamentos. Al notar que la discusión no paraba y que se oían fuertes ruidos, los residentes llamaron a la Policía que, según el reporte preliminar, encontró a una mujer fuertemente golpeada por un hombre de 23 años.

Al ser identificado, las autoridades dieron a conocer que se trataba de Juan David Díaz, futbolista de Boyacá Chicó y quien juega como lateral por izquierda. Su expareja, Eliana Marcela Soler, presentaba hematomas en su cuerpo por lo que fue llevada al hospital San Rafael de la capital boyacense.

“Estaba tomando. Me pidió que lo llevara a su casa y cuando iba para la mía no me dejó salir. Y, de pronto, se volvió como loco, me tiró al piso, me agarró del pelo, me escupió en la cara y me empezó a insultar. Cuando intenté pedir ayuda me cogió a patadas”, dijo Soler en diálogo con W Radio.

Igualmente, Eliana contó que el futbolista, viendo la llegada de la Policía, le pidió perdón de rodillas y le imploró que no hiciera un escándalo que dañara su carrera deportiva. “Se dio cuenta que esto era en serio y ahí sí entró en razón. Pero no podía dejar pasar una situación así”, continuó el relato de la mujer de 27 años.

Al final, el dictamen médico es que Eliana tiene luxaciones en su mano derecha, moretones en el cuerpo y presenta un leve dolor cuando respira en las costillas. Según medios locales, Díaz, que es originario de Calarcá, Quindío, permanece detenido en la Unidad de Reacción Inmediata de Tunja para ser judicializado.