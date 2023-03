El jugador de la sub-17 fue herido en medio de un ataque sicarial. Foto: Federación Colombiana de Fútbol / Real Cartage

Un jugador de Real Cartagena resultó herido en medio de un caso de sicariato en el barrio Olaya de Cartagena. Se trata del futbolista Rafael Santos Mercado, miembro de la selección sub-17 de Colombia, quien se encontraba el pasado sábado en la noche en una peluquería de su barrio cuando se presentaron los hechos.

Por el momento, el jugador será intervenido en cirugía para empezar su recuperación. El joven delantero se encuentra fuera de peligro luego de recibir un disparo en el muslo derecho.

De esta manera lo comunicó el mismo equipo a través de su cuenta de Twitter:

El sujeto que disparó habría ingresado a la peluquería alrededor de las 7:45 p. m. y se dirigió contra su víctima, a la que le disparó en varias ocasiones, como señala el portal del atlántico, Zona Cero. En los hechos falleció una persona y dos quedaron heridas, entre ellas el jugador de Real Cartagena.

A su vez, el portal Primer Tiempo, conoció que la bala alcanzó a tocar su fémur, por lo que vigila su evolución. Este ataque mantendrá al delantero de 16 años por fuera de las canchas durante un tiempo y posiblemente se pierda el Sudamericano sub-17, que se jugará en Ecuador del 30 de marzo al 23 de abril.

Rafael Santos Mercado suma tres partidos como profesional y fue convocado por Juan Carlos Ramírez para los partidos amistosos contra Perú, en medio de la preparación para la próxima competencia.

”Gracias a Dios estoy vivo, siento que volví a nacer, esto no ha sido fácil, es difícil. Me toca empezar de nuevo, estoy con vida y salud y eso es lo más importante. Intenté correr y la pierna se me fue, me revisé y vi el poco de sangre en el muslo de mi pierna derecha. Fue un momento angustiante. Ahora estoy esperando que me operen, me van a meter unos clavos, en el cuádriceps de mi muslo derecho, ahí recibí el balazo, después de la cirugía me imagino me dirán cuánto tiempo demorará mi recuperación”, aseguró Santos Mercado para el diario El Universal de Cartagena.

