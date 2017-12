Jugador del Cali se defiende tras ser señalado de protagonizar accidente de tránsito

Redacción deportiva - @DeportesEE

La camioneta Hyundai Tucson de placas IZQ-795, propiedad del futbolista del Deportivo Cali Miguel Ángel Murillo hizo parte de un accidente en la madrugada del martes 26 de diciembre. El vehículo terminó volcado luego de estrellarse en la Autopista Simón Bolívar con Carrera 56, en la capital vallecaucana. (“Admiro a Rueda, Osorio y Lillo, pero tengo mi manera de pensar”: Almirón)

En las redes sociales empezaron a circular versiones que decían que Murillo iba conduciendo la camioneta en estado de alicoramiento y que tras el accidente se subió a un taxi y se retiró del lugar. El jugador debió darle explicaciones al presidente del equipo verdiblanco, Juan Fernando Mejía, en la sede Alex Gorayeb.

Según informa el club azucarero, la versión de Murillo “fue plenamente aceptada por nuestro presidente ante las evidencias presentadas y la credibilidad que generaron sus argumentos”. (Lea también: Franco Armani quiere irse a River Plate)

“Le presté mi carro a un amigo y este terminó abandonándolo después de volcarse en la Autopista Simón Bolívar con 56, me enteré de los acontecimientos y por eso salgo a dar la cara ante las versiones que circularon en los medios y redes sociales, y en las que me relacionaban con el accidente, quiero que quede claro que yo no manejaba y que a esa hora me encontraba en casa con mi familia”, son las declaraciones de Murillo que entrega el Cali en un comunicado.

Por su parte, Mejía, elegido recientemente como máximo dirigente del Deportivo Cali, expresó: “En el Deportivo Cali creemos firmemente en nuestros jugadores, confío en las explicaciones de Miguel, pero quiero que quede claro que no aceptaremos ningún acto de indisciplina por parte de los integrantes del plantel, porque por encima de todos, está el prestigio de una institución seria y respetable como lo es el Deportivo Cali.”