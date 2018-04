Julio VIII: Comesaña, técnico del Júnior por octava vez

Redacción deportes

Nunca hay una octava mala. Julio Avelino Comesaña vuelve al banquillo técnico del Júnior de Barranquila. Este martes en la tarde el presidente de la institución, Arturo Char, confirmó el regreso del uruguayo.

"Julio Comesaña será el director técnico del Júnior. Lo traemos porque se hace muy complicado para cualquier otra persona que no conozca a los jugadores, que no conozca el medio, que no conozca la competencia venir y dar resultados inmediatos. Nos toca afrontar 12 partidos en 35 días y eso no es facil" expresó Char. Este nuevo ciclo será el octavo en que el uruguayo toma las riendas del equipo.

Para el dirigente la destitución de Mendoza fue justa. "La salida de Alexis se dio porque el equipo no mostró el rendimiento esperado este semestre" sostuvo.

En la dirigencia del Júnior consideraban que tenían plantel para pelear los dos torneos, tanto la Liga Águila como la Copa Libertadores. "El equipo no evolucionó como suponíamos que iba a suceder. Este es un grupo que se armó para competir en los dos torneos, no solamente en uno. Desde un comienzo se estuvo esperando que mostrara una mejoría general en todos los sentidos y creo que en el transcurso del tiempo esa mejoría no llegó" concluyó el directivo antes de anunciar la llegada del uruguayo.

La última vez que Comesaña se sentó en el banquillo técnico del Júnior fue en 2017. En aquella ocasión reemplazó a Alberto Gamero. El uruguayo salió campeón de la Copa Águila y quedó eliminado en cuartos de final de la Liga ante el América de Cali.

La primera vez que Comesaña dirigió al Júnior fue en 1991. Además ha dirigido a otros siete equipos en Colombia: Santa Fe, Independiente Medellín, Real Cartagena, Patriotas, Deportivo Cali, Deportes Tolima y el Deportivo Pereira.