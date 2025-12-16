Junior de Barranquilla, Enamorado y con perfume, celebra la estrella 11

Junior, en Ibagué, en la final de la Liga BetPlay. Foto: EFE - Agencia Unido360

Junior adelantó un mes el Carnaval en Barranquilla. La ciudad celebró, con la algarabía propia de diciembre, la llegada de la esperada estrella 11, una consagración que el club no alcanzaba desde el segundo semestre de 2023, cuando venció a Deportivo Independiente Medellín.

Esta vez el título llegó con holgura: desde el partido de ida, un 3-0 contundente en el Metropolitano, la final parecía resuelta. La vuelta en Ibagué fue más un trámite competitivo que una verdadera amenaza para un equipo que entendió rápido cómo administrar la ventaja y...