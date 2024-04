Junior dejó escapar puntos contra Envigado en el Metropolitano

José Enamorado (der) tuvo una actuación destacada en el empate entre Junior y Envigado. Foto: Junior Club S.A.

Junior tenía la obligación de ganar para no pasar dificultades en el cierre del todos contra todos pero empató este sábado (1-1) con Envigado, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2024, y ahora su clasificación a cuadrangulares redujo su margen de error, pues tiene varios equipos al acecho.

El cuadro tiburón arrancó con todo en el Metropolitano de Barranquilla y tuvo a un José Enamorado que fue escurridizo y causó dolores de cabeza en el área naranja. En uno de sus ataques fue derribado por Kevin Tamayo y el central del compromiso, Nicolás Gallo, decretó penalti. Luego consultó con el VAR y determinó que el defensor llegó primero a la pelota.

Tras salvarse del penalti en contra, Envigado siguió sufriendo el asedio de Junior antes de irse al descanso. Ya en el complemento los antioqueños se mostraron más sólidos y ambiciosos, aunque la pelota seguía siendo en su mayoría de los tiburones.

Golazo de Luis Díaz

En una de las excursiones de la visita a territorio juniorista llegó el primer gol de la noche, en una acción que mezcló errores del conjunto rojiblanco en el fondo con virtudes técnicas de los antioqueños. La pelota le quedó a Bayron Garcés, quien lanzó un centro que Luis Díaz transformó en un golazo tras conectar el balón con un gran gesto técnico.

La alegría le duró poco a Envigado, pues tres minutos después de marcar les tocó sufrir un ataque certero de los barranquilleros. Marco Pérez cabeceó en el área chica y su remate se estrelló en el palo. Carlos Bacca estuvo atento al rebote y no falló.

El último cuarto de hora del compromiso Junior tuvo que afrontarlo con 10 hombres, pues Wálmer Pacheco vio la roja directa. El lateral atlanticense recibió una falta de Yílmar Celedón y justo cuando el central Nicolás Gallo detuvo el partido, Pacheco agredió a su adversario y por eso se fue al vestuario de manera anticipada

Pese a la inferioridad numérica, los locales siguieron llegando al área rival, pero no tuvieron precisión. Marco Pérez tuvo la opción de desequilibrar el resultado, pero no conectó la pelota con comodidad y todavía no logra ponerle fin a su sequía goleadora con el cuadro tiburón.

Gallo agregó ocho minutos cuando se cumplió el tiempo regular. No pasó mayor cosa en ese intervalo y ambos equipos repartieron puntos en el Metropolitano. Con este resultado Junior se mantuvo en el séptimo lugar de la tabla, con 25 puntos, mientras que Envigado, con 16 unidades, es decimosexto.

Más resultados en la Liga BetPlay

En el Metropoliano de Techo, Fortaleza CEIF venció 2-0 este sábado a Once Caldas y se trepó al noveno lugar de la tabla de la Liga BetPlay. Los amix hicieron respetar su casa y sueñan con clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Más tarde, pese a vestir de fiesta El Campín y tener las opciones más claras, Santa Fe se tuvo que conformar con un empate (0-0) ante Nacional por la fecha 16 de la Liga BetPlay. Los cardenales dejaron pasar la oportunidad de clasificar a los cuadrangulares de manera anticipada.

