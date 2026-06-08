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Así quedó la tabla del palmarés del fútbol colombiano tras la estrella 12 de Junior

El conjunto barranquillero amplió su legado con un nuevo campeonato y se consolidó entre las instituciones más exitosas del país.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
09 de junio de 2026 - 12:45 a. m.
Alfredo Morelos junto a Jermein Peña en la final de la Liga BetPlay.
Alfredo Morelos junto a Jermein Peña en la final de la Liga BetPlay.
Foto: EFE - STR
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Junior de Barranquilla volvió a escribir una página dorada en su historia. El conjunto tiburón derrotó a Atlético Nacional con un marcador global de 3-1 en la final de la Liga BetPlay 2026-I y se coronó campeón del fútbol colombiano por segunda vez consecutiva, alcanzando además su estrella número 12.

El equipo barranquillero logró defender con éxito el título obtenido en el segundo semestre de 2025. Con esta nueva consagración, Junior continúa consolidándose como una de las instituciones más importantes y ganadoras del país.

La conquista de la duodécima estrella le permite al cuadro rojiblanco afianzarse como el cuarto club más laureado en la historia del campeonato colombiano. Actualmente, solo es superado por Atlético Nacional, que suma 18 títulos de liga, Millonarios con 16 y América de Cali con 15.

Además, el conjunto barranquillero amplía la diferencia frente a Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, equipos que permanecen con 10 campeonatos cada uno. De esta manera, Junior se distancia de sus perseguidores directos y continúa acercándose a América de Cali en la lucha por el tercer lugar del palmarés histórico del fútbol profesional colombiano.

Todos los títulos de Junior de Barranquilla tras conquistar la estrella 12

Los 12 títulos ligueros de Junior llegaron en los años 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II, 2025-II y ahora 2026-I, una trayectoria que confirma al club barranquillero como uno de los grandes referentes del balompié nacional.

Con el bicampeonato en sus vitrinas y una nueva estrella bordada en su escudo, Junior celebra otro capítulo histórico ante su afición y ratifica su lugar entre los equipos más exitosos del fútbol colombiano.

Así quedó el palmarés de la Liga BetPlay

En el palmarés histórico, Atlético Nacional lidera con 18 títulos, seguido por Millonarios (16) y América de Cali (15). Junior ahora suma 12, mientras que Deportivo Cali y Santa Fe tienen 10 cada uno. Independiente Medellín acumula seis, Once Caldas cuatro y Deportes Tolima tres. Con una estrella aparecen Deportivo Pasto, Deportes Quindío, Cúcuta Deportivo, Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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