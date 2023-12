Bacca le cumplió la promesa a su mamá fallecida: campeón y goleador con Junior

Carlos Bacca anotó 18 goles en el torneo clausura, fue campeón y le cumplió la promesa a su mamá, quien falleció en 2021. Foto: EFE

El delantero Carlos Bacca se reivindicó con el Junior tras un inicio de temporada flojo y anotó 18 tantos en el Torneo Clausura, cifra con la que terminó como máximo artillero del campeonato y ayudó a su equipo a ser campeón tras vencer en la final al Deportivo Independiente Medellín.

Antes del inicio de la temporada, el entonces técnico del equipo, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, afirmó que el experimentado atacante de 37 años tenía “unas dificultades deportivas” y hasta se llegó a hablar de su retiro.

”Es un ídolo, un referente. Yo no se la monto a los referentes, esto es de resultados, es de rendimientos, son ciclos cumplidos. Si es por tener ídolos, quiero tener al ‘Pibe’ Valderrama ese sí un referente, pero también les tocó tomar la decisión de irse”, dijo Gómez en un contexto en el que el portero uruguayo Sebastián Viera, uno de los máximos ídolos del club, salió del equipo.

Más deportes: Tiburón X, Junior campeón, ¡Junior tu papá!

🏆 “Estoy orgullo de ser capitán de este grupo, estoy orgullo de representar este escudo”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/jSUBFdoHh9 — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

Sin embargo, Bacca terminó quedándose y, en efecto, sus primeros partidos reflejaron que no estaba en su mejor nivel, tanto así que su primer gol en el torneo llegó, de penalti, en la séptima fecha en el triunfo por 4-3 sobre América de Cali cuando ‘Bolillo’ ya no era técnico del equipo y había sido reemplazado por Arturo Reyes.

El artillero -tricampeón de la Liga Europa de la UEFA, dos veces con Sevilla en 2014 y 2015 y una con Villarreal en 2021- se convirtió en una ficha clave para que el equipo remontara y pasara del puesto 17 en la quinta jornada al sexto en la última, lo que le permitió clasificar a los cuadrangulares semifinales.

En esa fase el artillero encontró su mejor nivel de los últimos años e impulsó al Junior a la final.

Le puede interesar: Así quedó el palmarés del fútbol colombiano con las 10 estrellas de Junior

“No había derramado una lágrima desde hace dos años que falleció mi mamá. Dios me dio la fortaleza para superar todo”: dijo un conmovido Carlos Bacca. pic.twitter.com/SyOf9GCoxE — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 14, 2023

El goleador anotó siete goles en los seis partidos de los cuadrangulares, todos importantes, especialmente los dos que hizo en el partido que definió la clasificación ante el Deportes Tolima.

”En estos momentos estoy disfrutando, porque no todos los días se juegan finales. La experiencia te dice que las finales no se juegan, se ganan, porque siempre se va a recordar al campeón. Hemos creado una familia, eso nos ha llevado a esta instancia”, dijo Bacca antes del partido de ida de la final.

En el estadio Metropolitano de Barranquilla reivindicó lo que afirmó en la previa e hizo dos de los goles con los que el Junior le ganó por 3-2 la ida al Deportivo Independiente Medellín, una exhibición individual que ya había hecho cuando anotó goles en las finales que su equipo ganó en 2010 y 2011.

🗣️"Fue la voluntad de Dios y la aceptamos. Este equipo creyó, enfrentamos a un gran Medellín, lo respetamos y nos marcaron 4 goles, ellos jugaron bien pero Dios nos regaló esta victoria", Carlos Bacca#FutbolAsiDSPORTS pic.twitter.com/rcUQOkzKdU — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) December 14, 2023

En la vuelta no anotó en los 90 minutos, pero sí metió uno de los cinco penaltis con los que el Junior le ganó por 3-5 en la tanda definitiva al Medellín para coronarse campeón.

El título se lo dedicó, entre lágrimas, a su madre, quien falleció en 2021 y a quien le había prometido volver al Junior y salir campeón, como lo hizo este miércoles.

“Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver jugar en Junior, sé que en el cielo está contenta. Esto es por ti, mi vieja. Hoy es el primer día que lloro por ella. No es fácil perder al motor de la familia”, aseguró.

Lo invitamos a leer: ¡Fotos de colección! Las 10 estrellas de Junior de Barranquilla

🏆 “Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/fKK5tFmpCV — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador