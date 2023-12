“Le prometí a mi mamá ser campeón y goleador con Junior”: Carlos Bacca

Carlos Bacca celebra tras marcar en la victoria 4-2 de Junior sobre Tolima en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Foto: Junior Club S.A.

Deportivo Independiente Medellín (DIM) está invicto en el estadio Atanasio Girardot y eso lo envalentona para encarar este miércoles en casa el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura ante Junior, que dio el primer paso hacia el título de la Liga BetPlay al imponerse por 3-2 en Barranquilla con el doblete de Carlos Bacca.

El poderoso de la montaña confía en que puede remontar y ser campeón en su casa. Alfredo Arias, técnico de Medellín, aseguró que el sueño del plantel es ser campeón y que van a jugar esta noche por pueblo. Daniel Torres, además, afirmó que quieren darle la séptima estrella al equipo.

Más deportes: “Vamos a jugar por el pueblo”: Alfredo Arias, técnico de Medellín

🏆⭐ “Tenemos un sueño que es ser campeón. es un partido de fútbol, pero están convencidos, están unidos y esperanzados”, Alfredo Arias, técnico de Medellín.#LAFINALxWIN pic.twitter.com/e9BAZhbs1o — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 13, 2023

Sin embargo, Junior no será un hueso fácil de roer. En el tiburón hay optimismo y esperan el décimo título de liga, pese a no lograr llegar al duelo definitivo con una ventaja más amplia, pero se aferra a ese gol de diferencia y al portero uruguayo Santiago Mele, otra pieza determinante en Barranquilla con sus atajadas cuando el partido se puso 2-1.

El Tiburón tiene la ilusión de replicar sus buenas actuaciones en los últimos juegos, pues con el apoyo de sus aficionados hace una semana venció de manera contundente al Deportes Tolima (4-2) y ganó el boleto para disputar el campeonato, al imponerse en un cuadrangular que completan Águilas Doradas (líder de la fase regular) y Deportivo Cali.

Le puede interesar: ¿Podrá alguien ponerle fin al reinado de los europeos en el Mundial de Clubes?

”Junior pegó primero y el partido allá lo vamos a jugar como se tiene que jugar un partido de estos, es una final y Junior está acostumbrado a jugar un partido de estos”, declaró el estratega rojiblanco, Arturo Reyes, quien además advirtió tras la victoria en la ida: “Estamos en Junior, aquí es hasta lo último y vamos a ser campeones”.

La única preocupación del cuadro barranquillero es el mediocampista Didier Moreno, quien viene con un “inconveniente” por un espasmo en la espalda, del que está siendo tratado para tenerlo ante el DIM, con el que salió campeón en 2016.

¡Desde el inicio se va a imponer la idea de juego! 🔥



El profe Arturo Reyes buscará que el @JuniorClubSA controle el compromiso 🤩#HechosDePasión 💥 pic.twitter.com/YWJxWNMcmx — DIMAYOR (@Dimayor) December 13, 2023

En la ida, además de Bacca con sus dos goles, también se reportaron en el marcador el extremo del Tiburón José Enamorado, mientras que el 2-1 provisional del Poderoso lo anotó el central José Ortiz y el segundo descuento lo hizo el centrocampista Diego Moreno.

¿Qué dijo Carlos Bacca?

“Las finales no se juegan, se ganan. Debes dar hasta lo último que tienes. Será un bonito partido con dos equipos a los que les gusta el balón y atacar. Venimos a buscar la victoria”, afirmó el delantero en rueda de prensa.

Bacca, quien suma 18 goles en el semestre, aseguró que disfruta de su momento y que alargará su racha en la noche de este miércoles. “Los delanteros tenemos rachas y cuando llegan hay que aprovecharlas. El semestre pasado no me entraba. Ahora lo que tocamos, va adentro. Eso es gracias a la fe en Dios y al trabajo diario que hacemos. Seguramente mañana se alargará porque me gustan este tipo de partidos. El gol es un trabajo que viene haciendo el equipo. Estoy contento por mi momento”.

Lo invitamos a leer: Estos son los planes para el fútbol colombiano en 2024: con “Dimayorada” incluida

🏆⭐ “Esto es una familia, es un equipo como dentro como fuera del campo. Estoy contento por mi momento y seguramente que mañana lo seguiré aprovechando”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#LAFINALxWIN pic.twitter.com/daUaU0Xz0w — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 13, 2023

En cuanto a la dedicatoria del posible título, Bacca dijo que jugará por ella, quien falleció. “El título se lo brindaría a Dios y a mi familia, que siempre me ha apoyado. Dedicárselo a mi madre que está en el cielo, su anhelo fue que volviera a Junior y fuera goleador. El semestre pasado no me quería ir porque debía cumplirle eso a mi madre, ser goleador y campeón. Estoy a un paso de conseguirle los dos y voy a luchar por ello”.

¡Ufff🥹! Carlos Bacca reveló la promesa que le hizo a su madre que está en el cielo. pic.twitter.com/15VEBluucu — Toque Sports (@ToqueSports) December 13, 2023

Finalmente, la figura de Junior le envió un mensaje a los seguidores del tiburón. “Al hincha le digo que tenga confianza. El equipo viene bien, enfrentamos a un buen Medellín, por algo están en la final. Queda ese sinsabor por ese gol que nos marcan terminando el partido. Al hincha, que siga creyendo, tenemos la fe intacta. Ese trabajo que nos ha llevado acá, no lo vamos a cambiar”.

Junior de Barranquilla 1-0 Independiente Medellín

⚽ Carlos Bacca

🅰️ Déiber Caicedo



📌 6to partido seguido con gol de Bacca, anotó 8 en esos encuentros.



📌 Se enfrentan los 2 equipos que más goles anotan en el primer tiempo, suman 48 entre los 2.pic.twitter.com/KHIh7fbynW — Jose Perez (@JosePerez1205) December 10, 2023

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador