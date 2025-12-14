Logo El Espectador
El jugador que tiene ‘Enamorado’ al hincha tiburón

Mientras los jugadores del Tolima terminaron la ida con el corazón roto, el extremo barranquillero tuvo una presentación que adelantó el carnaval. ¿Habrá sido suficiente? Lo sabremos mañana.

Daniel Bello
15 de diciembre de 2025 - 01:02 a. m.
José Enamorado celebra uno de los goles con los que Junior venció 3-0 a Deportes Tolima en la ida de la final de la Liga BetPlay 2025-II.
Foto: Junior de Barranquilla, vía X

Estar enamorado es habitar un estado donde la ilusión desborda a la razón; es euforia, alegría intensa y una fe casi irracional que conduce a la idealización; es un territorio emocional envidiable e inevitable cuando los estímulos son tan poderosos que ni la lógica logra frenarlos. Así se siente el enamoramiento cuando todo parece posible. 

En Barranquilla, esa ilusión hoy tiene nombre y apellido. José Enamorado fue el gran protagonista de los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay 2025-II, en la que Junior fue implacable ante...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

