El jugador que tiene ‘Enamorado’ al hincha tiburón

José Enamorado celebra uno de los goles con los que Junior venció 3-0 a Deportes Tolima en la ida de la final de la Liga BetPlay 2025-II. Foto: Junior de Barranquilla, vía X

Estar enamorado es habitar un estado donde la ilusión desborda a la razón; es euforia, alegría intensa y una fe casi irracional que conduce a la idealización; es un territorio emocional envidiable e inevitable cuando los estímulos son tan poderosos que ni la lógica logra frenarlos. Así se siente el enamoramiento cuando todo parece posible.

En Barranquilla, esa ilusión hoy tiene nombre y apellido. José Enamorado fue el gran protagonista de los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay 2025-II, en la que Junior fue implacable ante...