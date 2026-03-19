EN VIVO | Deportivo Independiente Medellín vs. Atlético Junior: Liga Betplay 2026-I

Frank Fabra, jugador de Deportivo Independiente Medellín, y Cristian Barrios, jugador de Atlético Junior. Foto: El Espectador

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Es ahora o nunca. Independiente Medellín tiene que sumar de a tres esta noche frente a Junior de Barranquilla si quiere mantener una mínima posibilidad matemática de clasificar a los playoffs de la Liga Betplay. Eso sí, aún ganando hoy, el equipo paisa parece no tener como prioridad el torneo doméstico.

Por su lado, Junior de Barranquilla quiere conseguir una victoria que lo deje muy cerca de la clasificación, pues hoy se mantiene en el grupo de los ocho. Además, clasificar de manera temprana le podría permitir concentrarse en la Copa Libertadores, donde no tuvo un sorteo de fase de grupos muy favorable.

Minuto a minuto de Medellín vs. Junior

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