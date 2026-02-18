EN VIVO | Junior de Barranquilla vs. América de Cali: Liga Betplay 2026-I

Luis Fernando Muriel de Junior de Barranquilla y Yeison Guzmán de América de Cali. Foto: Canva

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El tiburón necesita ganar. Esa es la consigna por estos días en Barranquilla. Ni siquiera el ambiente festivo por el carnaval pudo hacer olvidar a la ciudad que Junior está fuera de los ocho y cada falta menos para llegar a la mitad del torneo. El campeón no puede quedar eliminado. Es lo que dicen en la Arenosa.

Del otro lado, la mecha ocupa la quinta casilla a tan solo cuatro puntos del líder Internacional de Bogotá. Eso quiere decir que una victoria lo dejaría muy cerca de la punta del campeonato, pues todavía adeuda un partido en el calendario. Eso sí, América tiene el 66% de rendimiento en cinco encuentros.

En conclusión, aunque los caleños vienen mejor en la liga, no hay que olvidar que los barranquilleros son los locales y eso los hace favoritos esta noche. Una condición que los de Alfredo Arias tendrán que respaldar en la cancha y así construir una victoria clara y sólida frente a un América aún invicto.

Minuto a minuto de Junior vs. América

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador