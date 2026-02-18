Publicidad

En VivoActualizado hace 1 minuto

EN VIVO | Junior de Barranquilla vs. América de Cali: Liga Betplay 2026-I

Junior recibe en el estadio Romelio Martínez a América en el partido más atractivo de la séptima fecha de la liga.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
18 de febrero de 2026 - 11:57 p. m.

Luis Fernando Muriel de Junior de Barranquilla y Yeison Guzmán de América de Cali.
Luis Fernando Muriel de Junior de Barranquilla y Yeison Guzmán de América de Cali.
Foto: Canva
El tiburón necesita ganar. Esa es la consigna por estos días en Barranquilla. Ni siquiera el ambiente festivo por el carnaval pudo hacer olvidar a la ciudad que Junior está fuera de los ocho y cada falta menos para llegar a la mitad del torneo. El campeón no puede quedar eliminado. Es lo que dicen en la Arenosa.

Del otro lado, la mecha ocupa la quinta casilla a tan solo cuatro puntos del líder Internacional de Bogotá. Eso quiere decir que una victoria lo dejaría muy cerca de la punta del campeonato, pues todavía adeuda un partido en el calendario. Eso sí, América tiene el 66% de rendimiento en cinco encuentros.

En conclusión, aunque los caleños vienen mejor en la liga, no hay que olvidar que los barranquilleros son los locales y eso los hace favoritos esta noche. Una condición que los de Alfredo Arias tendrán que respaldar en la cancha y así construir una victoria clara y sólida frente a un América aún invicto.

Minuto a minuto de Junior vs. América

Los XI de Atlético Junior

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

